Ворог продовжує шукати спроби прорвати лінію оборони ЗСУ на Лиманському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"
На Лиманському напрямку тривають бої, росіяни зробили "ставку" на швидкість.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Лиманський напрямок був "піонером" в застосуванні легкої техніки (з боку ворога), імпровізованої техніки мотоцикли, навіть гольфкари і все таке інше. Ну, в принципі, тому що там є певні площини, які росіянам треба перескакувати", - зазначив військовий речник.
Таку тактику росіяни задіюють, намагаючись уникати ураження українськими дронами, уточнив Віктор Трегубов:
"Там не дуже щільна забудова, відносно інших наших напрямків. І коли мається не дуже щільна забудова, росіяни постійно стикаються з проблемою, як перескочити ось ці зони, в яких їх знищують українські дрони. Для цього вони зараз намагаються робити ставку на швидкість і використовувати легкі транспортні засоби. По-перше, це швидше, а по-друге, якщо і влетить дрон, то він вб'є одну особу, а не 12 осіб, яким він міг би вбити, якби влетів в БТР", - наголосив речник.
Також ворог продовжує спроби на річці Оскіл, але не може налагодити постачання для своїх сил.
"Вони намагаються налагодити сполучення між тими військами, що вже перекинуті за річку, і власне для того, щоб кидати їм за річку постачання. На щастя, не вдається зробити це сполучення якимось регулярним чи постійним. Проте, війська там за річкою є, і питання лише в тому, що вони не можуть робити нічого без додаткового постачання", - додав Трегубов.
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