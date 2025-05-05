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Новини Бойові дії на Лиманському напрямку
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Ворог пожвавив штурми на Лиманському напрямку, використовує легку мототехніку. Намагається перекидати війська за річку Жеребець, - ОСУВ "Хортиця"

Бойові дії на Лиманському напрямку

Останнім часом на Лиманському напрямку ворог збільшив кількість атак по позиціях українських захисників. Продовжує спроби перекидати війська за річку Жеребець, щоб створити загрозу ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"На Лиманському напрямку ворог намагається перекидати війська, у тому числі й за річку Жеребець, створюючи нам загрозу. На цьому напрямку дуже пожвавішали та почастішали штурмові дії противника. Лиманський напрямок вийшов вже на друге місце за кількістю бойових зіткнень, адже такого давно не було. Відповідно, окупанти намагаються щось там розвивати", - прокоментував Трегубов.

Та додав, що окупанти все частіше почали пересідати на легку мототехніку, і якраз Лиманський напрямок є відносно зручним для такої техніки, щоб поганяти там по полях.

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те було закидати той Жеребець спіралями Бруно з колючки !

скільки можна пройобувати клювом ?!!!

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05.05.2025 13:34 Відповісти
@ Курська область, обстановка навпроти населеного пункту Новий Путь:
▪️Користуючись дощовою погодою ЗСУ розчищають шлях, для прориву на схід від Тьоткіно - у Глушковському районі біля н.п. Новий Путь.
▪️З місць повідомляють, що
машина розгородження ЗСУ зробила прохід у "зубах дракона" і поїхала назад, висадивши десантн, незважаючи на безліч попадань по ній, Ведеться стрілецький бій.
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05.05.2025 13:39 Відповісти
у рф акцентують увагу на водолозах.можливо хочуть використовати для проходження в каналах,каналізаціях (Одеса?).річки,море.може є можливість ,а може вже є,відеокамери на морських беках знизу?
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05.05.2025 14:09 Відповісти
 
 