Рашисти атакують малими піхотними групами на мотоциклах у взаємодії із БПЛА, - ОСУВ "Хортиця"

Замість важкої техніки російські окупанти дедалі частіше застосовують невеликі піхотні підрозділи на імпровізованих транспортних засобах за підтримки безпілотників.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У росіян усе меншу вагу мають штурми із застосуванням важкої техніки і все більшу - штурми із застосуванням легкої, імпровізованої техніки, малих піхотних груп, і ця тенденція до літа, швидше за все, зростатиме. Це пов’язано як із тим, що вони просто втрачають важку техніку, так і з тим, що вони змінюють специфіку застосування своїх сил, виходячи з ситуації, яка складається. Оскільки у нас зараз відбувається насамперед війна дронів, а РЕБи втратили свою потужність через велику кількість дронів на оптоволокні - танки й важка техніка, навіть за посилення РЕБами, вже не настільки актуальні на лінії фронту", - зазначив він.

За словами речника, на перші позиції у РФ виходять малі піхотні групи у взаємодії із БПЛА та можливістю швидко їх перекидати.

Проте, наголосив Трегубова, така тактика є малоефективною.

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"Росіяни для цих цілей, зокрема, використовують мотоцикли. Але з такими успіхами вони скоро прийдуть до того, що робитимуть лише такі нальоти з малою ефективністю. І ми вже спостерігаємо це на деяких напрямках, як то Покровському та Лиманському. Там росіяни атакують постійно - приїздять на мотоциклах, їх збивають, їдуть наступні мотоцикли - і так всю світлу частину доби, а, може, й після світлої. Ось таку зміну формату маємо зараз на фронті і, швидше за все, вона зростатиме через збільшення "зеленки" і через те, що в росіян закінчується бронетехніка", - зазначив він.

Також речник зауважив, що у росіян є тенденція до старішання середнього віку у бойових підрозділах.

"Раніше це були молоді хлопці, а зараз це дядьки 40+. У нас - та сама проблема, але ж ми в обороні сидимо. А в них ця проблема є актуальна, бо вони атакують, штурмують. Дядьки, особливо якщо вони з російської глибинки, не дуже добре бігають, особливо, якщо вони ще й навантажені", - підсумував він.

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