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Новини Бойові дії на сході
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Найімовірніше, до літа війна перейде у формат "піхотної", - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на сході

Російські війська дедалі менше використовують бронетехніку і переходять до тактики "піхотної війни".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Найбільш активним зараз є Покровський напрямок і активність на ньому просто вийшла знову таки на рекордні показники. Вона співставна з найактивнішими днями тієї кампанії, яку росіяни безуспішно намагалися провести у січні-лютому. Можливо, трішки змінилась тактика, може трішки змінилися масштаби в деяких моментах, бо вони все частіше наступають на мотоциклах, все частіше використовують малі піхотні групи, але інтенсивність дуже висока", - розповів речник.

Водночас не менш активними залишаються Лиманський, Новопавлівський та Торецькі напрямки. Крім того, на Покровському напрямку росіяни намагаються тримати велике угруповання військ, і до літа війна перейде у формат "піхотної".

Також читайте: Ворог не полишає спроб встановити контроль над дамбою через річку Жеребець на Донеччині, штурмову групу окупантів знищено, - ОСУВ "Хортиця"

"Там кілька загальновійськових армій стоїть з 2023 року, у них є одна велика стратегічна ціль - так чи інакше взяти під контроль місто Покровськ. Досі до цілі вони йдуть два роки, йдуть невдало для них, але тим не менш вони продовжують зосереджувати зусилля. Якщо ми говоримо про якусь специфіку, ну, треба розуміти, що скоріш за все до літа війна має увійти в формат більш піхотної, скажімо так, малих груп", - зауважив Трегубов, додавши, що росіяни дедалі менше використовують бронетехніку.

Також він розповів, що інколи на окремих напрямках дії ворога нагадують одну велику атаку, яка не припиняється: "Це фактично нагадує одну велику атаку, яка просто не припиняється. Просто люди змінюються, одні підриваються, один за одним гинуть, інші відразу за ними накатують на своїх мотоциклах".

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Стосовно ситуації на Дніпропетровщини Трегубов наголосив, що дії ворога там беззмістовні і хіба що переслідують пропагандистську мету.

"Військового сенсу там просуватися на тому ж самому Новопавлівському напрямку, на його південній частині до Дніпропетровської області, я не дуже бачу. Але, ну не знаю, це фактично великими зусиллями, великими втратами взяти кілька селищ, можливо. Але якщо брати якийсь символічно-політичний задум, я його не бачу взагалі", - наголосив речник.

Читайте: Росіяни активно застосовують мототехніку на фронті, - ОТУ "Луганськ"

За його словами, підготовки до так званого "парадного перемир’я" на фронті не спостерігається.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (388) бойові дії (3869) війна в Україні (4124)


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Топ коментарі
+3
"касетних *********** вже зараз потрібно ...........до...уя
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04.05.2025 14:41
+2
Понти скінчилися , московія переходить до звичної віками тактики продавлювання фронту мʼясом - асимільованого бидла там завжди було вдосталь , але часи змінилися !
дуже вірю що ця війна лебедина пісня московіі і всі наші землі що були загарбані за останні 3-4 віки самі впадуть до наших ніг
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04.05.2025 14:44
+2
це, страшне!
там нема води, як у криму, та, суцільні манкурти.
рідну українську вони називають, балачка. і ряжені казачки алкаши з мєдальками з консервних банок.
це, навіть не фрн і ндр, це прірва!
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04.05.2025 14:49
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Мадяр каже, що до кінця літа kill-zone буде вже приблизно 20 км, тому я не розумію логіку, як вони піхотою хочуть таку відстань долати, якщо на броні не зажди можуть подолати 5-10 км
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04.05.2025 14:09 Відповісти
а їм *****, ваньки є-то вйо в атаку, а скільки ******** задвохсотиться їм не не цікаво.
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04.05.2025 14:12 Відповісти
Мадяр знає що каже . Вже зараз на окремих ділянках кілзона пролягає на десятки км вглиб по обидва боки лінії фронту , і діло йде до того що таке ж буде на всій його лінії .
Мій родич каже що вдень неможливо навіть носа виткнути з укриття . На поверхню виходять тільки вночі , і то обережно .
Кацапня ниє про це ж саме . Але їм ще гірше , бо вони не ховаються по бліндажам , їх і змушують вилазити і йти на штурм .
Вони теж геть не розуміють логіки цих штурмів , бо їх ефективність майже нульова , при колосальних втратах . Але всеодно йдуть як покірне стадо баранів .
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04.05.2025 15:01 Відповісти
війна перейде у формат "піхотної"...
Тобто перекладаю - у формат
Гарматного М'яса
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04.05.2025 14:15 Відповісти
В формат Першої світової. Ну а чом би й нє.
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04.05.2025 14:22 Відповісти
а у нас, мільйон дронів на кожного!
оце, я розумію.....
тобто, повернення кордонів 1991, реальне?
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04.05.2025 14:21 Відповісти
у нас Лідор вільного світу, тому повернемо навіть Кубань
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04.05.2025 14:41 Відповісти
це, страшне!
там нема води, як у криму, та, суцільні манкурти.
рідну українську вони називають, балачка. і ряжені казачки алкаши з мєдальками з консервних банок.
це, навіть не фрн і ндр, це прірва!
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04.05.2025 14:49 Відповісти
Лідор їм закінчить епоху бідності і вони порозумнішають
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04.05.2025 15:04 Відповісти
от, ви смієтесь!
а, на справді так і буде!
притула, наш президент!
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04.05.2025 15:08 Відповісти
"касетних *********** вже зараз потрібно ...........до...уя
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04.05.2025 14:41 Відповісти
Понти скінчилися , московія переходить до звичної віками тактики продавлювання фронту мʼясом - асимільованого бидла там завжди було вдосталь , але часи змінилися !
дуже вірю що ця війна лебедина пісня московіі і всі наші землі що були загарбані за останні 3-4 віки самі впадуть до наших ніг
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04.05.2025 14:44 Відповісти
і саме тому, нам категорично напарюють мир, за будь яку ціну!
бо, ми українці остаточно вперлися і готові вбити всіх, хто буде проти нашої перемоги! навіть піндосів!
а, у лаптєй, справи гірше ніж у їхніх рідних сральниках.
москва палай!
більшого нам не треба!
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04.05.2025 14:58 Відповісти
Готові вбити всіх! "Навіть лопатами будем вбивати", - казав один ексміністр, котрий потім здриснув до США. Мабуть, лопати якраз на ньому закінчились.
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04.05.2025 15:34 Відповісти
 
 