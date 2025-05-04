Найімовірніше, до літа війна перейде у формат "піхотної", - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська дедалі менше використовують бронетехніку і переходять до тактики "піхотної війни".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Найбільш активним зараз є Покровський напрямок і активність на ньому просто вийшла знову таки на рекордні показники. Вона співставна з найактивнішими днями тієї кампанії, яку росіяни безуспішно намагалися провести у січні-лютому. Можливо, трішки змінилась тактика, може трішки змінилися масштаби в деяких моментах, бо вони все частіше наступають на мотоциклах, все частіше використовують малі піхотні групи, але інтенсивність дуже висока", - розповів речник.

Водночас не менш активними залишаються Лиманський, Новопавлівський та Торецькі напрямки. Крім того, на Покровському напрямку росіяни намагаються тримати велике угруповання військ, і до літа війна перейде у формат "піхотної".

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"Там кілька загальновійськових армій стоїть з 2023 року, у них є одна велика стратегічна ціль - так чи інакше взяти під контроль місто Покровськ. Досі до цілі вони йдуть два роки, йдуть невдало для них, але тим не менш вони продовжують зосереджувати зусилля. Якщо ми говоримо про якусь специфіку, ну, треба розуміти, що скоріш за все до літа війна має увійти в формат більш піхотної, скажімо так, малих груп", - зауважив Трегубов, додавши, що росіяни дедалі менше використовують бронетехніку.

Також він розповів, що інколи на окремих напрямках дії ворога нагадують одну велику атаку, яка не припиняється: "Це фактично нагадує одну велику атаку, яка просто не припиняється. Просто люди змінюються, одні підриваються, один за одним гинуть, інші відразу за ними накатують на своїх мотоциклах".

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Стосовно ситуації на Дніпропетровщини Трегубов наголосив, що дії ворога там беззмістовні і хіба що переслідують пропагандистську мету.

"Військового сенсу там просуватися на тому ж самому Новопавлівському напрямку, на його південній частині до Дніпропетровської області, я не дуже бачу. Але, ну не знаю, це фактично великими зусиллями, великими втратами взяти кілька селищ, можливо. Але якщо брати якийсь символічно-політичний задум, я його не бачу взагалі", - наголосив речник.

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За його словами, підготовки до так званого "парадного перемир’я" на фронті не спостерігається.