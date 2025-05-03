Сили оборони зупинили спроби ворога прорвати оборону в районі Костянтинополя, Багатиря та Бурлацького, - ОСУВ "Хортиця"

За минулу добу на східному напрямку Сили оборони продовжували стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник безуспішно атакував позиції наших військ у Вовчанську.

На Купʼянському напрямку ворожа армія намагалася покращити тактичне положення біля Глушківки, Нової Кругляківки, Копанок та Загризового. Противник успіху не мав.

На Лиманському напрямку ворог проводив штурмові дії біля населених пунктів Новосергіївка, Греківка, Рідкодуб, Липове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, та Нове. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

На Сіверському напрямку окупаційна армія атакувала наші позиції біля Григорівки. Ворог зазнав втрат, відійшов.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в районах Новомаркового, Білої Гори, Диліївки, Романівки, в Часовому Яру та Торецьку. Також противник атакував у напрямку Березівки та Старої Миколаївки. Погіршення тактичного положення не допущено.

На Покровському напрямку ворог атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Лисівки, Новоукраїнки, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Троїцького, Новоторецького, Котлиного, Даченського, Новосергіївки та Андріївки. Усі атаки успішно відбито.

На Новопавлівському напрямку наші воїни зупинили намагання противника прорвати оборону в районі Костянтинополя, Багатиря та Бурлацького. У напрямку Одрадного противник здійснив спробу прорватися на мотоциклах, результат – знищено три мотоцикли разом з особовим складом.

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