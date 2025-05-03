Силы обороны остановили попытки врага прорвать оборону в районе Константинополя, Багатыря и Бурлацкого, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки на восточном направлении Силы обороны продолжали сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

За минувшие сутки на Харьковском направлении противник безуспешно атаковал позиции наших войск в Волчанске.

На Купянском направлении вражеская армия пыталась улучшить тактическое положение возле Глушковки, Новой Кругляковки, Копанок и Загрызово. Противник успеха не имел.

На Лиманском направлении враг проводил штурмовые действия возле населенных пунктов Новосергиевка, Грековка, Редкодуб, Липовое, Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, и Новое. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

На Сиверском направлении оккупационная армия атаковала наши позиции возле Григорьевки. Враг понес потери, отошел.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в районах Новомаркового, Белой Горы, Дилиевки, Романовки, в Часовом Яре и Торецке. Также противник атаковал в направлении Березовки и Старой Николаевки. Ухудшение тактического положения не допущено.

На Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Лисовки, Новоукраинки, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Новоторецкого, Котлино, Даченского, Новосергиевки и Андреевки. Все атаки успешно отбиты.

На Новопавловском направлении наши воины остановили попытки противника прорвать оборону в районе Константинополя, Багатыря и Бурлацкого. В направлении Одрадного противник предпринял попытку прорваться на мотоциклах, результат - уничтожено три мотоцикла вместе с личным составом.

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