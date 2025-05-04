Ворог не полишає спроб встановити контроль над дамбою через річку Жеребець на Донеччині, штурмову групу окупантів знищено, - ОСУВ "Хортиця"

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські війська продовжують намагатися покращити тактичне положення, підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Про це йдеться у зведенні ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Минулої доби на Харківському напрямку противник атакував позиції наших військ у Вовчанську. Успіху не мав, поніс втрати, відійшов.



На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Новоосинового, Глушківки та Загризового.



На Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Липове, Колодязі, Торське, Рідкодуб та у Серебрянському лісництві. Українські захисники всі ворожі атаки відбили. У районі Мирного ворог не полишає спроб встановити контроль над дамбою через річку Жеребець. Штурмова група окупантів, яка намагалася закріпитися в районі дамби знищена.

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На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії загарбників були спрямовані на наші позиції в районах Предтечиного, Майського, Білої Гори, Часового Яру, Диліївки, Дачного та Торецька. Без успіхів. В ході наступальних дій південніше Малинівки противник застосував пʼять бронемашин, автомобіль та три мотоцикли. В результаті вогневого впливу наших підрозділів знищено три ворожі бронемашини, решту техніки пошкоджено.



На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Троїцького, Новоторецького, Котлиного, Олексіївки, Новосергіївки та Андріївки. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

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На Новопавлівському напрямку противник на мотоциклах намагався прорвати оборону наших захисників у районі Веселого, Одрадного та Бурлацького. Загалом на напрямку знищено чотирнадцять мотоциклів з особовим складом. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.