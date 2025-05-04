Враг не оставляет попыток установить контроль над дамбой через реку Жеребец в Донецкой области, штурмовая группа оккупантов уничтожена, - ОСГВ "Хортица"

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" российские войска продолжают пытаться улучшить тактическое положение, подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Об этом говорится в сводке ОСГВ "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал позиции наших войск в Волчанске. Успеха не имел, понес потери, отошел.



На Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы вблизи Новоосинового, Глушковки и Загрызово.



На Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Липовое, Колодязи, Торское, Редкодуб и в Серебрянском лесничестве. Украинские защитники все вражеские атаки отбили. В районе Мирного враг не оставляет попыток установить контроль над дамбой через реку Жеребец. Штурмовая группа оккупантов, которая пыталась закрепиться в районе дамбы уничтожена.

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На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия захватчиков были направлены на наши позиции в районах Предтечино, Майского, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки, Дачного и Торецка. Без успехов. В ходе наступательных действий южнее Малиновки противник применил пять бронемашин, автомобиль и три мотоцикла. В результате огневого воздействия наших подразделений уничтожено три вражеские бронемашины, остальная техника повреждена.



На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Новоукраинки, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Новоторецкого, Котлиного, Алексеевки, Новосергиевки и Андреевки. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

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На Новопавловском направлении противник на мотоциклах пытался прорвать оборону наших защитников в районе Веселого, Отрадного и Бурлацкого. Всего на направлении уничтожено четырнадцать мотоциклов с личным составом. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.