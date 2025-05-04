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Новости Боевые действия на востоке
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Скорее всего, к лету война перейдет в формат "пехотной", - ОСГВ "Хортица"

Ситуация на востоке

Российские войска все меньше используют бронетехнику и переходят к тактике "пехотной войны".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Наиболее активным сейчас является Покровское направление и активность на нем просто вышла опять же на рекордные показатели. Она сопоставима с самыми активными днями той кампании, которую россияне безуспешно пытались провести в январе-феврале. Возможно, немного изменилась тактика, может немного изменились масштабы в некоторых моментах, потому что они все чаще наступают на мотоциклах, все чаще используют малые пехотные группы, но интенсивность очень высокая", - рассказал спикер.

В то же время не менее активными остаются Лиманское, Новопавловское и Торецкое направления. Кроме того, на Покровском направлении россияне пытаются держать большую группировку войск, и к лету война перейдет в формат "пехотной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг не оставляет попыток установить контроль над дамбой через реку Жеребец в Донецкой области, штурмовая группа оккупантов уничтожена, - ОСГВ "Хортица"

"Там несколько общевойсковых армий стоит с 2023 года, у них есть одна большая стратегическая цель - так или иначе взять под контроль город Покровск. До сих пор к цели они идут два года, идут неудачно для них, но тем не менее они продолжают сосредотачивать усилия. Если мы говорим о какой-то специфике, ну, надо понимать, что скорее всего к лету война должна войти в формат более пехотной, скажем так, малых групп", - отметил Трегубов, добавив, что россияне все меньше используют бронетехнику.

Также он рассказал, что иногда на отдельных направлениях действия врага напоминают одну большую атаку, которая не прекращается: "Это фактически напоминает одну большую атаку, которая просто не прекращается. Просто люди меняются, одни подрываются, один за другим погибают, другие сразу за ними накатывают на своих мотоциклах".

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Относительно ситуации на Днепропетровщине Трегубов отметил, что действия врага там бессодержательны и разве что преследуют пропагандистскую цель.

"Военного смысла там продвигаться на том же самом Новопавловском направлении, на его южной части до Днепропетровской области, я не очень вижу. Но, ну не знаю, это фактически большими усилиями, большими потерями взять несколько поселков, возможно. Но если брать какой-то символически-политический замысел, я его не вижу вообще", - подчеркнул спикер.

Читайте: Россияне активно применяют мототехнику на фронте, - ОТГ "Луганск"

По его словам, подготовки к так называемому "парадному перемирию" на фронте не наблюдается.

Автор: 

ОСГВ Хортица (382) боевые действия (4114) война в Украине (4089)


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Топ комментарии
+3
"касетних *********** вже зараз потрібно ...........до...уя
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04.05.2025 14:41
+2
Понти скінчилися , московія переходить до звичної віками тактики продавлювання фронту мʼясом - асимільованого бидла там завжди було вдосталь , але часи змінилися !
дуже вірю що ця війна лебедина пісня московіі і всі наші землі що були загарбані за останні 3-4 віки самі впадуть до наших ніг
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04.05.2025 14:44
+2
це, страшне!
там нема води, як у криму, та, суцільні манкурти.
рідну українську вони називають, балачка. і ряжені казачки алкаши з мєдальками з консервних банок.
це, навіть не фрн і ндр, це прірва!
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04.05.2025 14:49
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Правила форума Совет форумчан
Мадяр каже, що до кінця літа kill-zone буде вже приблизно 20 км, тому я не розумію логіку, як вони піхотою хочуть таку відстань долати, якщо на броні не зажди можуть подолати 5-10 км
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04.05.2025 14:09 Ответить
а їм *****, ваньки є-то вйо в атаку, а скільки ******** задвохсотиться їм не не цікаво.
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04.05.2025 14:12 Ответить
Мадяр знає що каже . Вже зараз на окремих ділянках кілзона пролягає на десятки км вглиб по обидва боки лінії фронту , і діло йде до того що таке ж буде на всій його лінії .
Мій родич каже що вдень неможливо навіть носа виткнути з укриття . На поверхню виходять тільки вночі , і то обережно .
Кацапня ниє про це ж саме . Але їм ще гірше , бо вони не ховаються по бліндажам , їх і змушують вилазити і йти на штурм .
Вони теж геть не розуміють логіки цих штурмів , бо їх ефективність майже нульова , при колосальних втратах . Але всеодно йдуть як покірне стадо баранів .
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04.05.2025 15:01 Ответить
війна перейде у формат "піхотної"...
Тобто перекладаю - у формат
Гарматного М'яса
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04.05.2025 14:15 Ответить
В формат Першої світової. Ну а чом би й нє.
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04.05.2025 14:22 Ответить
а у нас, мільйон дронів на кожного!
оце, я розумію.....
тобто, повернення кордонів 1991, реальне?
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04.05.2025 14:21 Ответить
у нас Лідор вільного світу, тому повернемо навіть Кубань
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04.05.2025 14:41 Ответить
це, страшне!
там нема води, як у криму, та, суцільні манкурти.
рідну українську вони називають, балачка. і ряжені казачки алкаши з мєдальками з консервних банок.
це, навіть не фрн і ндр, це прірва!
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04.05.2025 14:49 Ответить
Лідор їм закінчить епоху бідності і вони порозумнішають
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04.05.2025 15:04 Ответить
от, ви смієтесь!
а, на справді так і буде!
притула, наш президент!
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04.05.2025 15:08 Ответить
"касетних *********** вже зараз потрібно ...........до...уя
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04.05.2025 14:41 Ответить
Понти скінчилися , московія переходить до звичної віками тактики продавлювання фронту мʼясом - асимільованого бидла там завжди було вдосталь , але часи змінилися !
дуже вірю що ця війна лебедина пісня московіі і всі наші землі що були загарбані за останні 3-4 віки самі впадуть до наших ніг
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04.05.2025 14:44 Ответить
і саме тому, нам категорично напарюють мир, за будь яку ціну!
бо, ми українці остаточно вперлися і готові вбити всіх, хто буде проти нашої перемоги! навіть піндосів!
а, у лаптєй, справи гірше ніж у їхніх рідних сральниках.
москва палай!
більшого нам не треба!
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04.05.2025 14:58 Ответить
 
 