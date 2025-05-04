Скорее всего, к лету война перейдет в формат "пехотной", - ОСГВ "Хортица"

Российские войска все меньше используют бронетехнику и переходят к тактике "пехотной войны".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Наиболее активным сейчас является Покровское направление и активность на нем просто вышла опять же на рекордные показатели. Она сопоставима с самыми активными днями той кампании, которую россияне безуспешно пытались провести в январе-феврале. Возможно, немного изменилась тактика, может немного изменились масштабы в некоторых моментах, потому что они все чаще наступают на мотоциклах, все чаще используют малые пехотные группы, но интенсивность очень высокая", - рассказал спикер.

В то же время не менее активными остаются Лиманское, Новопавловское и Торецкое направления. Кроме того, на Покровском направлении россияне пытаются держать большую группировку войск, и к лету война перейдет в формат "пехотной".

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"Там несколько общевойсковых армий стоит с 2023 года, у них есть одна большая стратегическая цель - так или иначе взять под контроль город Покровск. До сих пор к цели они идут два года, идут неудачно для них, но тем не менее они продолжают сосредотачивать усилия. Если мы говорим о какой-то специфике, ну, надо понимать, что скорее всего к лету война должна войти в формат более пехотной, скажем так, малых групп", - отметил Трегубов, добавив, что россияне все меньше используют бронетехнику.

Также он рассказал, что иногда на отдельных направлениях действия врага напоминают одну большую атаку, которая не прекращается: "Это фактически напоминает одну большую атаку, которая просто не прекращается. Просто люди меняются, одни подрываются, один за другим погибают, другие сразу за ними накатывают на своих мотоциклах".

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Относительно ситуации на Днепропетровщине Трегубов отметил, что действия врага там бессодержательны и разве что преследуют пропагандистскую цель.

"Военного смысла там продвигаться на том же самом Новопавловском направлении, на его южной части до Днепропетровской области, я не очень вижу. Но, ну не знаю, это фактически большими усилиями, большими потерями взять несколько поселков, возможно. Но если брать какой-то символически-политический замысел, я его не вижу вообще", - подчеркнул спикер.

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По его словам, подготовки к так называемому "парадному перемирию" на фронте не наблюдается.