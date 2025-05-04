Скорее всего, к лету война перейдет в формат "пехотной", - ОСГВ "Хортица"
Российские войска все меньше используют бронетехнику и переходят к тактике "пехотной войны".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.
"Наиболее активным сейчас является Покровское направление и активность на нем просто вышла опять же на рекордные показатели. Она сопоставима с самыми активными днями той кампании, которую россияне безуспешно пытались провести в январе-феврале. Возможно, немного изменилась тактика, может немного изменились масштабы в некоторых моментах, потому что они все чаще наступают на мотоциклах, все чаще используют малые пехотные группы, но интенсивность очень высокая", - рассказал спикер.
В то же время не менее активными остаются Лиманское, Новопавловское и Торецкое направления. Кроме того, на Покровском направлении россияне пытаются держать большую группировку войск, и к лету война перейдет в формат "пехотной".
"Там несколько общевойсковых армий стоит с 2023 года, у них есть одна большая стратегическая цель - так или иначе взять под контроль город Покровск. До сих пор к цели они идут два года, идут неудачно для них, но тем не менее они продолжают сосредотачивать усилия. Если мы говорим о какой-то специфике, ну, надо понимать, что скорее всего к лету война должна войти в формат более пехотной, скажем так, малых групп", - отметил Трегубов, добавив, что россияне все меньше используют бронетехнику.
Также он рассказал, что иногда на отдельных направлениях действия врага напоминают одну большую атаку, которая не прекращается: "Это фактически напоминает одну большую атаку, которая просто не прекращается. Просто люди меняются, одни подрываются, один за другим погибают, другие сразу за ними накатывают на своих мотоциклах".
Относительно ситуации на Днепропетровщине Трегубов отметил, что действия врага там бессодержательны и разве что преследуют пропагандистскую цель.
"Военного смысла там продвигаться на том же самом Новопавловском направлении, на его южной части до Днепропетровской области, я не очень вижу. Но, ну не знаю, это фактически большими усилиями, большими потерями взять несколько поселков, возможно. Но если брать какой-то символически-политический замысел, я его не вижу вообще", - подчеркнул спикер.
По его словам, подготовки к так называемому "парадному перемирию" на фронте не наблюдается.
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Мій родич каже що вдень неможливо навіть носа виткнути з укриття . На поверхню виходять тільки вночі , і то обережно .
Кацапня ниє про це ж саме . Але їм ще гірше , бо вони не ховаються по бліндажам , їх і змушують вилазити і йти на штурм .
Вони теж геть не розуміють логіки цих штурмів , бо їх ефективність майже нульова , при колосальних втратах . Але всеодно йдуть як покірне стадо баранів .
Тобто перекладаю - у формат
Гарматного М'яса
оце, я розумію.....
тобто, повернення кордонів 1991, реальне?
там нема води, як у криму, та, суцільні манкурти.
рідну українську вони називають, балачка. і ряжені казачки алкаши з мєдальками з консервних банок.
це, навіть не фрн і ндр, це прірва!
а, на справді так і буде!
притула, наш президент!
дуже вірю що ця війна лебедина пісня московіі і всі наші землі що були загарбані за останні 3-4 віки самі впадуть до наших ніг
бо, ми українці остаточно вперлися і готові вбити всіх, хто буде проти нашої перемоги! навіть піндосів!
а, у лаптєй, справи гірше ніж у їхніх рідних сральниках.
москва палай!
більшого нам не треба!