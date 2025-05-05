Рашисты атакуют небольшими пехотными группами на мотоциклах во взаимодействии с БПЛА, - ОСГВ "Хортица"

Вместо тяжелой техники российские оккупанты все чаще применяют небольшие пехотные подразделения на импровизированных транспортных средствах при поддержке беспилотников.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У россиян все меньший вес имеют штурмы с применением тяжелой техники и все больший - штурмы с применением легкой, импровизированной техники, малых пехотных групп, и эта тенденция к лету, скорее всего, будет расти. Это связано как с тем, что они просто теряют тяжелую технику, так и с тем, что они меняют специфику применения своих сил, исходя из ситуации, которая складывается. Поскольку у нас сейчас происходит в первую очередь война дронов, а РЭБы потеряли свою мощность из-за большого количества дронов на оптоволокне - танки и тяжелая техника, даже при усилении РЭБами, уже не столь актуальны на линии фронта", - отметил он.

По словам спикера, на первые позиции в РФ выходят малые пехотные группы во взаимодействии с БПЛА и возможностью быстро их перебрасывать.

Однако, отметил Трегубов, такая тактика является малоэффективной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг не оставляет попыток установить контроль над дамбой через реку Жеребец в Донецкой области, штурмовая группа оккупантов уничтожена, - ОСГВ "Хортица"

"Россияне для этих целей, в частности, используют мотоциклы. Но с такими успехами они скоро придут к тому, что будут делать только такие налеты с малой эффективностью. И мы уже наблюдаем это на некоторых направлениях, напримнер, Покровском и Лиманском. Там россияне атакуют постоянно - приезжают на мотоциклах, их сбивают, едут следующие мотоциклы - и так всю светлую часть суток, а, может, и после светлой. Вот такое изменение формата имеем сейчас на фронте и, скорее всего, оно будет расти из-за увеличения "зеленки" и из-за того, что у россиян заканчивается бронетехника", - отметил он.

Также спикер отметил, что у россиян есть тенденция к старению среднего возраста в боевых подразделениях.

"Раньше это были молодые ребята, а сейчас это дяди 40+. У нас - та же проблема, но мы в обороне сидим. А у них эта проблема актуальна, потому что они атакуют, штурмуют. Дядьки, особенно если они из российской глубинки, не очень хорошо бегают, особенно, если они еще и нагружены", - подытожил он.

Читайте: Скорее всего, к лету война перейдет в формат "пехотной", - ОСГВ "Хортица"