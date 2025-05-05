Враг активизировал штурмы на Лиманском направлении, использует легкую мототехнику. Пытается перебросить войска за реку Жеребец, - ОСГВ "Хортица"

В последнее время на Лиманском направлении враг увеличил количество атак по позициям украинских защитников. Продолжает попытки перебрасывать войска за реку Жеребец, чтобы создать угрозу ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"На Лиманском направлении враг пытается перебрасывать войска, в том числе и за реку Жеребец, создавая нам угрозу. На этом направлении очень оживились и участились штурмовые действия противника. Лиманское направление вышло уже на второе место по количеству боевых столкновений, ведь такого давно не было. Соответственно, оккупанты пытаются что-то там развивать", - прокомментировал Трегубов.

И добавил, что оккупанты все чаще начали пересаживаться на легкую мототехнику, и как раз Лиманское направление является относительно удобным для такой техники, чтобы погонять там по полям.

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