Враг активизировал штурмы на Лиманском направлении, использует легкую мототехнику. Пытается перебросить войска за реку Жеребец, - ОСГВ "Хортица"
В последнее время на Лиманском направлении враг увеличил количество атак по позициям украинских защитников. Продолжает попытки перебрасывать войска за реку Жеребец, чтобы создать угрозу ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.
"На Лиманском направлении враг пытается перебрасывать войска, в том числе и за реку Жеребец, создавая нам угрозу. На этом направлении очень оживились и участились штурмовые действия противника. Лиманское направление вышло уже на второе место по количеству боевых столкновений, ведь такого давно не было. Соответственно, оккупанты пытаются что-то там развивать", - прокомментировал Трегубов.
И добавил, что оккупанты все чаще начали пересаживаться на легкую мототехнику, и как раз Лиманское направление является относительно удобным для такой техники, чтобы погонять там по полям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
скільки можна пройобувати клювом ?!!!
.
▪️Користуючись дощовою погодою ЗСУ розчищають шлях, для прориву на схід від Тьоткіно - у Глушковському районі біля н.п. Новий Путь.
▪️З місць повідомляють, що
машина розгородження ЗСУ зробила прохід у "зубах дракона" і поїхала назад, висадивши десантн, незважаючи на безліч попадань по ній, Ведеться стрілецький бій.