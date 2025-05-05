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Новости Боевые действия на Лиманском направлении
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Враг активизировал штурмы на Лиманском направлении, использует легкую мототехнику. Пытается перебросить войска за реку Жеребец, - ОСГВ "Хортица"

Боевые действия на Лиманском направлении

В последнее время на Лиманском направлении враг увеличил количество атак по позициям украинских защитников. Продолжает попытки перебрасывать войска за реку Жеребец, чтобы создать угрозу ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"На Лиманском направлении враг пытается перебрасывать войска, в том числе и за реку Жеребец, создавая нам угрозу. На этом направлении очень оживились и участились штурмовые действия противника. Лиманское направление вышло уже на второе место по количеству боевых столкновений, ведь такого давно не было. Соответственно, оккупанты пытаются что-то там развивать", - прокомментировал Трегубов.

И добавил, что оккупанты все чаще начали пересаживаться на легкую мототехнику, и как раз Лиманское направление является относительно удобным для такой техники, чтобы погонять там по полям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атакуют небольшими пехотными группами на мотоциклах во взаимодействии с БПЛА, - ОСГВ "Хортица"

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те було закидати той Жеребець спіралями Бруно з колючки !

скільки можна пройобувати клювом ?!!!

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05.05.2025 13:34 Ответить
@ Курська область, обстановка навпроти населеного пункту Новий Путь:
▪️Користуючись дощовою погодою ЗСУ розчищають шлях, для прориву на схід від Тьоткіно - у Глушковському районі біля н.п. Новий Путь.
▪️З місць повідомляють, що
машина розгородження ЗСУ зробила прохід у "зубах дракона" і поїхала назад, висадивши десантн, незважаючи на безліч попадань по ній, Ведеться стрілецький бій.
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05.05.2025 13:39 Ответить
у рф акцентують увагу на водолозах.можливо хочуть використовати для проходження в каналах,каналізаціях (Одеса?).річки,море.може є можливість ,а може вже є,відеокамери на морських беках знизу?
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05.05.2025 14:09 Ответить
 
 