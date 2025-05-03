Военные батальона "Корсар" уничтожили дронами бронетехнику оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" выследили и нанесли точные удары дронами по вражеской бронетехнике на Покровском направлении.
Соответствующее видео обнародовало в телеграмм оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает Цензор.НЕТ.
Как результат - враг остался без нескольких единиц техники. В частности, были уничтожены многоцелевой легкий бронированный тягач МТ-ЛБ, грузовик "Урал" и боевая бронемашина.
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