Військові батальйону "Корсар" знищили дронами бронетехніку окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" вистежили і завдали влучних ударів дронами по ворожій бронетехніці на Покровському напрямку.

Відповідне відео оприлюднило в телеграм оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як результат - ворог залишився без кількох одиниць техніки. Зокрема, були знищені багатоцільовий легкий броньований тягач МТ-ЛБ, вантажівка "Урал" і бойова бронемашина.

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