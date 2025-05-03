Військові батальйону "Корсар" знищили дронами бронетехніку окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" вистежили і завдали влучних ударів дронами по ворожій бронетехніці на Покровському напрямку.
Відповідне відео оприлюднило в телеграм оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.
Як результат - ворог залишився без кількох одиниць техніки. Зокрема, були знищені багатоцільовий легкий броньований тягач МТ-ЛБ, вантажівка "Урал" і бойова бронемашина.
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