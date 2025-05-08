Потери России уже составляют более 700 тысяч человек, однако никаких стратегических целей достигнуто не было, - экс-глава военного комитета НАТО Бауэр

Россия все еще не достигла ни одной своей стратегической цели, а потери армии составляют более 700 тысяч человек погибшими и ранеными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время 17-го ежегодного Киевского форума по безопасности заявил бывший председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Россия потеряла более 700 тысяч своих людей ранеными и погибшими, и все еще не достигла ни одной своей стратегической цели. А без поддержки Китая и других автократических режимов Россия никогда бы даже не смогла продолжать войну. Присутствие президента Си на Красной площади завтра является как раз свидетельством того, что силы зла объединяются. Потому что их пугает сила, которую демонстрируют страны-члены Альянса", - сказал он.

Бауэр отметил, что Россия быстро перестраивается на "военные рельсы", но несет "огромные потери за очень маленькие победы". При этом Украине удается очень хорошо отстаивать свои позиции, несмотря на вопросы с личным составом.

Председатель Военного комитета НАТО призвал к продолжению поддержки Украины, чтобы обеспечить справедливый мир и поставить Киев "в лучшую и сильнейшую позицию при проведении любых переговоров, когда они начнутся".

"Я думаю, что несмотря на разные взгляды, мы должны согласиться с самым главным: мы не можем согласиться, что какая-то страна может захватывать земли другой страны. Мы не можем принять это как норму. Это то, с чем мы не можем соглашаться, и не будем это делать. Как мы и придерживались этого последние три года", - сказал Бауэр.

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Он подчеркнул, что основной принцип - уважение к суверенитету и к международно признанным границам. По его словам, необходимо продолжать поддерживать Украину и обеспечить достижение справедливого мира.

Напомним, 8-9 мая в Киеве проходит 17-й ежегодный Киевский Форум безопасности под названием "UA: ОБЪЕДИНИМСЯ СНОВА, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ МИРОВОГО АГРЕССОРА". Событие приурочено к двум символическим датам - 80-летию Победы во Второй мировой войне и 40-летию Дня Европы как официального праздника Европейского Союза.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.