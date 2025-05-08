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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Потери России уже составляют более 700 тысяч человек, однако никаких стратегических целей достигнуто не было, - экс-глава военного комитета НАТО Бауэр

Роб Бауэр о потерях РФ

Россия все еще не достигла ни одной своей стратегической цели, а потери армии составляют более 700 тысяч человек погибшими и ранеными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время 17-го ежегодного Киевского форума по безопасности заявил бывший председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Россия потеряла более 700 тысяч своих людей ранеными и погибшими, и все еще не достигла ни одной своей стратегической цели. А без поддержки Китая и других автократических режимов Россия никогда бы даже не смогла продолжать войну. Присутствие президента Си на Красной площади завтра является как раз свидетельством того, что силы зла объединяются. Потому что их пугает сила, которую демонстрируют страны-члены Альянса", - сказал он.

Бауэр отметил, что Россия быстро перестраивается на "военные рельсы", но несет "огромные потери за очень маленькие победы". При этом Украине удается очень хорошо отстаивать свои позиции, несмотря на вопросы с личным составом.

Председатель Военного комитета НАТО призвал к продолжению поддержки Украины, чтобы обеспечить справедливый мир и поставить Киев "в лучшую и сильнейшую позицию при проведении любых переговоров, когда они начнутся".

"Я думаю, что несмотря на разные взгляды, мы должны согласиться с самым главным: мы не можем согласиться, что какая-то страна может захватывать земли другой страны. Мы не можем принять это как норму. Это то, с чем мы не можем соглашаться, и не будем это делать. Как мы и придерживались этого последние три года", - сказал Бауэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 961 970 человек (+1200 за сутки), 10 782 танка, 27 552 артсистемы, 22 429 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Он подчеркнул, что основной принцип - уважение к суверенитету и к международно признанным границам. По его словам, необходимо продолжать поддерживать Украину и обеспечить достижение справедливого мира.

Напомним, 8-9 мая в Киеве проходит 17-й ежегодный Киевский Форум безопасности под названием "UA: ОБЪЕДИНИМСЯ СНОВА, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ МИРОВОГО АГРЕССОРА". Событие приурочено к двум символическим датам - 80-летию Победы во Второй мировой войне и 40-летию Дня Европы как официального праздника Европейского Союза.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Автор: 

армия РФ (19400) уничтожение (7040) Киевский форум по безопасности (141) Роб Бауэр (42)


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Топ комментарии
+4
Присутність президента Сі на Червоній площі завтра є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу
Йолоп. Їх поки що лякають технічні спроможності Альянсу, але водночас надихає абсолютна рихлість та відсутність жодних ознак яєць.
Вони вже розуміють, що взяти вас можна кількістю, без всякої якості.
Вашої супер-зброї та бонсай-армій тупо не вистачить на всі юніти Осі.
Тому і об'єднуються.
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08.05.2025 12:24
+4
"Людей не жалеть - бабы новых нарожают... Лошадей жаль - взять негде..." (Князь Потёмкин -таврический). Саме цікаве - кінь - "трьохлітка" вже міг буть використаний... Людину, для того, щоб використать в бою, треба було ростить 20 років...
Зараз кацапи "жаліють" танки та ББМ. У "росход" пішли солдати...
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08.05.2025 12:27
+2
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08.05.2025 12:24
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Правила форума Совет форумчан
Присутність президента Сі на Червоній площі завтра є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу
Йолоп. Їх поки що лякають технічні спроможності Альянсу, але водночас надихає абсолютна рихлість та відсутність жодних ознак яєць.
Вони вже розуміють, що взяти вас можна кількістю, без всякої якості.
Вашої супер-зброї та бонсай-армій тупо не вистачить на всі юніти Осі.
Тому і об'єднуються.
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08.05.2025 12:24 Ответить
Улюблена Путіним тема - пустопорожні балачки.
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08.05.2025 12:24 Ответить
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08.05.2025 12:24 Ответить
А те що рашисти захопили ЗАЕС, Азовське море і пробили сухопутний коридор на крим це не стратегічна ціль?
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08.05.2025 12:26 Ответить
Стратегічна - це коли остаточна. Те що ти перечислив - захоплено в підвішеному стані... без признання воно росіське ненадовго (в термінах існування правителів чи держав цих правителів).
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08.05.2025 12:48 Ответить
Демілітарізація? Денацифікація? Нейтральність? Свобода ізика і культа?
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08.05.2025 12:58 Ответить
"Людей не жалеть - бабы новых нарожают... Лошадей жаль - взять негде..." (Князь Потёмкин -таврический). Саме цікаве - кінь - "трьохлітка" вже міг буть використаний... Людину, для того, щоб використать в бою, треба було ростить 20 років...
Зараз кацапи "жаліють" танки та ББМ. У "росход" пішли солдати...
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08.05.2025 12:27 Ответить
Саме така біда погубила Спарту - жорсткий мілітаризм - саме вразливе місце самого сурового і жорстокого воїна - це жінка та його малолітні діти що поки виростуть - папка або загине або стане старим та немічним...
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08.05.2025 12:50 Ответить
І до чого це?
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08.05.2025 12:29 Ответить
На втрати кацапам пох
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08.05.2025 12:31 Ответить
А кого з кацапів це зупиняє?
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08.05.2025 12:50 Ответить
досягнута лише одна стратегічна ціль: показали що оон, хрести , гамнетсі, паре та нато - потужно-занепокоєніале імпотентні кантори, повінстю продажні холуї
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08.05.2025 13:02 Ответить
Брехню пишете.
Червоний Хрест допомогає й нормально Українцям.
Ви або невіглас, або провокатор.
Амнесті взагалі до війни не відноситься, іньша діяльність.
На НАТО ніхто не нападав, сцить ***** й його рашисти сцуть НАТО.
ООН так , показав себе некчемно, тут правда.
Це така тактика у фсбшної ср4ні (уважно люди будьте) - мішати Брехню з правдою, щоб краще заходила брехня.
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08.05.2025 13:15 Ответить
Невже вони у НАТО й досі не зрозуміли що кацапо-рашистов міряти їх мірою НЕ ВАРТО та НЕМАЄ ЖОДНОГО СЕНСУ..... кацапо-рашиським хозяївам плювати на кількість вбитих, навіть їх мамкам та бабам плювати на кацапа, вони навіть радіють - виплати отримають, бабло.
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08.05.2025 13:12 Ответить
Дитячій лепет, на зразок Єдиного марафону. ПутІн досягнув багато чого.
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08.05.2025 14:05 Ответить
 
 