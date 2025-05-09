Общие боевые потери РФ с начала войны - около 963 270 человек (+1300 за сутки), 10 786 танков, 27 588 артсистем, 22 433 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 963 270 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 963270 (+1300) человек,

танков - 10786 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 22433 (+4) ед,

артиллерийских систем - 27588 (+36) ед,

РСЗО - 1380 (+1) ед,

средства ППО - 1157 (+1) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35446 (+39),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 47724 (+120) ед,

специальная техника - 3875 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потери России уже составляют более 700 тысяч человек, однако никаких стратегических целей не было достигнуто, - экс-глава военного комитета НАТО Бауэр