Общие боевые потери РФ с начала войны - около 963 270 человек (+1300 за сутки), 10 786 танков, 27 588 артсистем, 22 433 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 963 270 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 963270 (+1300) человек,
танков - 10786 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 22433 (+4) ед,
артиллерийских систем - 27588 (+36) ед,
РСЗО - 1380 (+1) ед,
средства ППО - 1157 (+1) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 35446 (+39),
крылатые ракеты - 3197 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 47724 (+120) ед,
специальная техника - 3875 (+0)
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166! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Логістика файно, арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 963 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1khwkvk/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ «13 ********.ввт», частина 36 (2 сезон, без блюру).
Подробиці - https://x.com/Activatica/status/1920479893197931007?t=5pgR0gWL31muprdBSj0MVw&s=19 тут.
Попри надзвичайні втрати, мотоциклетні штурми з палаючими гонщиками результат дають, тому будуть продовжуватися.
Дешевизна байків та ресурси, які ми на них витрачаємо, не співставні з броньованою технікою
Єгоза, до речі, відпрацьовує на всі 100, навіть в один ряд.
За весь травень 22-го було 7 200, оце бл... патриотизм попер.