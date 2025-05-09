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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 963 270 человек (+1300 за сутки), 10 786 танков, 27 588 артсистем, 22 433 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 963 270 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 963270 (+1300) человек,

танков - 10786 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 22433 (+4) ед,

артиллерийских систем - 27588 (+36) ед,

РСЗО - 1380 (+1) ед,

средства ППО - 1157 (+1) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35446 (+39),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 47724 (+120) ед,

специальная техника - 3875 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19400) Генштаб ВС (6343) ликвидация (3608) уничтожение (7040)


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Топ комментарии
+15
Минув 4097 день москальсько-української війни.
166! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Логістика файно, арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 963 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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09.05.2025 07:55
+9
для економії мотоциклів їдуть по двоє, а на моцику з коляскою - по четверо. Тому не зважаючи на "зеленку", що піднялась, кількість забаранених істот не знижуеться.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1khwkvk/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ «13 ********.ввт», частина 36 (2 сезон, без блюру).
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09.05.2025 07:55
+8
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09.05.2025 07:56
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Правила форума Совет форумчан
тікі в ВО сссра втратила десятки тисяч танків , кацапня вирішила повторить
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09.05.2025 07:50 Ответить
Втоплять у Ла-Манше)
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09.05.2025 07:51 Ответить
В Нас дефіцит металобрухту
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09.05.2025 07:54 Ответить
1300 лемінгів з йараславскєх болот пішли святкувати пєрємірьє?
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09.05.2025 07:50 Ответить
1300 орків раптово здохли під час перемир'я
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09.05.2025 07:55 Ответить
Ета радасть са слізамі на глазах. Дєнь пабєди-и-и-и !
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09.05.2025 08:07 Ответить
Минув 4097 день москальсько-української війни.
166! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Логістика файно, арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 963 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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09.05.2025 07:55 Ответить
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09.05.2025 07:56 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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09.05.2025 08:12 Ответить
Конченый улус... Ніяк не повиздихають, потвори(((
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09.05.2025 08:35 Ответить
для економії мотоциклів їдуть по двоє, а на моцику з коляскою - по четверо. Тому не зважаючи на "зеленку", що піднялась, кількість забаранених істот не знижуеться.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1khwkvk/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ «13 ********.ввт», частина 36 (2 сезон, без блюру).
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09.05.2025 07:55 Ответить
Ординське перемирря у дії !!))
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09.05.2025 08:13 Ответить
Якеж перемирʼя ? ***** кидає в могилу 1-2 тисячі своїх рабів щодня ...
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09.05.2025 08:13 Ответить
Так в нього особисте перемир'я з рудим лайном. А з ЗСУ в нього ніякого перемир'я не було і не буде в коротко- та середньо-строковому плануванні. От коли восени економіка почне вже дуже-дуже рипіти - тоді воно і про перемир'я з Україною почне серйозно розмовляти. А що економіка вже рипить видно по тому, що в них припинився ріст зарплат в ВПК та розмір винагороди за підписання контрактів - потоки бабла для регіонів з федерального центру почали всихати.
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09.05.2025 10:01 Ответить
Повідомляють, що на Кубані ліквідовано воєнного злочинця Брянцева, що катував і вбивав мешканців Бучі.

Подробиці - https://x.com/Activatica/status/1920479893197931007?t=5pgR0gWL31muprdBSj0MVw&s=19 тут.
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09.05.2025 08:16 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.05.2025 08:44 Ответить
перемир'я по-путінські це просто невеличка перерва у вбивствах мирного населення в тилових українських містах...
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09.05.2025 08:53 Ответить
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Попри надзвичайні втрати, мотоциклетні штурми з палаючими гонщиками результат дають, тому будуть продовжуватися.
Дешевизна байків та ресурси, які ми на них витрачаємо, не співставні з броньованою технікою

Єгоза, до речі, відпрацьовує на всі 100, навіть в один ряд.
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09.05.2025 09:23 Ответить
Травневі 10 тисяч чумардосів, ну хоть щось для сцаря.
За весь травень 22-го було 7 200, оце бл... патриотизм попер.
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09.05.2025 09:59 Ответить
 
 