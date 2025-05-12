УКР
Росіянин зникає після прямого влучання українського дрона. ВIДЕО

Тіло окупанта зникло після прямого влучання українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи оператора БПЛА опублікований у соцмережах.

Дивіться: Співробітниця Z-кладовища фільмує могили "героев СВО" і скаржиться на роботу: "Ночами работаем. И это только Тюмень. Без района и области ". ВIДЕО

армія рф (18477) знищення (7992) дрони (5291)
Топ коментарі
+9
Телепортація по українські-українському телепортатору респект...
12.05.2025 09:31 Відповісти
+3
Гудіні
12.05.2025 09:41 Відповісти
+3
мабуть встиг юркнути у двері.
12.05.2025 10:41 Відповісти
Прихожанин секты Гундини
12.05.2025 12:45 Відповісти
"как ісусіка распялі"

2014 рік. Слова пропагандистки
12.05.2025 09:41 Відповісти
Як там кацапи співають:

Летите, голуби, летите

Для вас нигде преграды нет.

Несите, голуби, несите

От СВО кацапам всем привет...
12.05.2025 09:53 Відповісти
а біль ли мальчік ?
12.05.2025 10:01 Відповісти
мабуть встиг юркнути у двері.
12.05.2025 10:41 Відповісти
Ну, принаймі, якийсь кусочок.
12.05.2025 12:48 Відповісти
Точно с їбнув
12.05.2025 11:51 Відповісти
Якщо мєхвод, то й до бабці не ходи - втікло падлюка...
12.05.2025 18:09 Відповісти
12.05.2025 13:37 Відповісти
Картинка удалясь..
Спектакль- зачєтний..
12.05.2025 15:18 Відповісти
магія. встиг прослідкувати лише за килимком
12.05.2025 16:06 Відповісти
десь у стороні плачуть дикі свіні та собаки.
12.05.2025 17:02 Відповісти
нихууя коперфильд
12.05.2025 17:55 Відповісти
Зник? А хто тоді у накабздона?
12.05.2025 18:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XbEwjiWi3MI Были демоны. Мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались
12.05.2025 19:11 Відповісти
Коперфільд! Я його узнав!!!)
13.05.2025 06:34 Відповісти
 
 