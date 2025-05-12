Дрон догоняет в поле африканского наемника армии РФ. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал африканского наемника армии РФ на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что наемник пытался быстро бежать, чтобы избежать удара. Однако, соревнования с дроном оказались для оккупанта проигрышными.

"Неудачная попытка африканского наемника Путина убежать от украинского FPV-дрона на Купянском направлении фронта. Кадры 112-й отдельной бригады теробороны", - говорится в комментарии к видео.

