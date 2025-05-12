РУС
Дрон догоняет в поле африканского наемника армии РФ. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал африканского наемника армии РФ на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что наемник пытался быстро бежать, чтобы избежать удара. Однако, соревнования с дроном оказались для оккупанта проигрышными.

"Неудачная попытка африканского наемника Путина убежать от украинского FPV-дрона на Купянском направлении фронта. Кадры 112-й отдельной бригады теробороны", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Африканский наемник армии РФ, связанный и брошенный сообщниками во время отступления, замерзает среди заснеженного поля на Курщине. ВИДЕО

уничтожение (7674) наемники рф (2098) дроны (4442) Харьковская область (1455) Купянский район (356) Купянск (738)
Топ комментарии
+19
Мог бы и у себя ч Африке бегать от тигров или крокодилов... там хоть шансы бы были...
12.05.2025 10:43 Ответить
+15
Ага, ще скажи щоб воно там вдома обробляло поля і вирощувало їжу. Навіщо, якщо можна взяти автомат і піти когось вбити і відібрати все у іншого племені. А їжу привезе ООН і роздасть бескоштовно
12.05.2025 10:49 Ответить
+14
Ну, и чего тебе в Африке не сиделось? Плясал бы сейчас с копьём голый вокруг костра, так нет же...
12.05.2025 10:44 Ответить
Солом'яні пси,дрова для світової пожежі......
12.05.2025 12:22 Ответить
Было уже...
12.05.2025 10:43 Ответить
І їдло від ООН нашару мав би..
12.05.2025 10:46 Ответить
Нового нічого вже немає??
Ця Новина вже була тут.
12.05.2025 10:46 Ответить
та мені вже здається що цими відосиками вже просто відволікають увагу як поступово здають території
12.05.2025 10:55 Ответить
Це звичайно круто, але російські виродки продовжують захоплювати українську землю
12.05.2025 10:47 Ответить
Шайтан-птах наздогнав
12.05.2025 10:48 Ответить
"передавайте ему привет"
12.05.2025 10:48 Ответить
їх в Африці багато.... предок, мля, якщо вірити антропологам
12.05.2025 10:53 Ответить
Українська земля гостинна! Закопає всіх, хто із зброєю до нас прийшов...
12.05.2025 11:12 Ответить
Це гарне добриво. Хай залишається тут, додому не везіть
12.05.2025 11:24 Ответить
Ай-ай-ай убили негра...
12.05.2025 11:30 Ответить
Ну так ми ж нацисти-расисти,кацапозомбовізор верещить день і ніч!!!!
12.05.2025 12:23 Ответить
Шаман якийсь чорнявий.
12.05.2025 12:31 Ответить
Какіє то рускіє, в послєднєє врємя, тємноватиє пошлі. То тємноватіє, то узкоглазіє. К чєму бі єто?
12.05.2025 13:35 Ответить
Сахфарі. Антілоп Гну. Расізьм йому у в апартеід...
12.05.2025 18:05 Ответить
Под пальмой было скучно, захотелось движухи. Отхватил по самые гланды, выродок.
12.05.2025 18:44 Ответить
 
 