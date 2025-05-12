УКР
Дрон наздоганяє у полі африканського найманця армії РФ. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував африканського найманця армії РФ на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що найманець намагався швидко бігти, щоб уникнути удару. Однак, змагання із дроном виявилися для окупанта програшними.

"Невдала спроба африканського найманця Путіна втекти від українського FPV-дрона на Куп'янському напрямку фронту. Кадри 112-ї окремої бригади тероборони", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: Африканський найманець армії РФ, зв’язаний і покинутий спільниками під час відступу, замерзає серед засніженого поля на Курщині. ВIДЕО

знищення (7992) найманці рф (2071) дрони (5291) Харківська область (1473) Куп’янський район (354) Куп’янськ (863)
Топ коментарі
+19
Мог бы и у себя ч Африке бегать от тигров или крокодилов... там хоть шансы бы были...
показати весь коментар
12.05.2025 10:43 Відповісти
+15
Ага, ще скажи щоб воно там вдома обробляло поля і вирощувало їжу. Навіщо, якщо можна взяти автомат і піти когось вбити і відібрати все у іншого племені. А їжу привезе ООН і роздасть бескоштовно
показати весь коментар
12.05.2025 10:49 Відповісти
+14
Ну, и чего тебе в Африке не сиделось? Плясал бы сейчас с копьём голый вокруг костра, так нет же...
показати весь коментар
12.05.2025 10:44 Відповісти
Солом'яні пси,дрова для світової пожежі......
показати весь коментар
12.05.2025 12:22 Відповісти
Было уже...
показати весь коментар
12.05.2025 10:43 Відповісти
І їдло від ООН нашару мав би..
показати весь коментар
12.05.2025 10:46 Відповісти
Нового нічого вже немає??
Ця Новина вже була тут.
показати весь коментар
12.05.2025 10:46 Відповісти
та мені вже здається що цими відосиками вже просто відволікають увагу як поступово здають території
показати весь коментар
12.05.2025 10:55 Відповісти
Це звичайно круто, але російські виродки продовжують захоплювати українську землю
показати весь коментар
12.05.2025 10:47 Відповісти
Шайтан-птах наздогнав
показати весь коментар
12.05.2025 10:48 Відповісти
"передавайте ему привет"
показати весь коментар
12.05.2025 10:48 Відповісти
їх в Африці багато.... предок, мля, якщо вірити антропологам
показати весь коментар
12.05.2025 10:53 Відповісти
Українська земля гостинна! Закопає всіх, хто із зброєю до нас прийшов...
показати весь коментар
12.05.2025 11:12 Відповісти
Це гарне добриво. Хай залишається тут, додому не везіть
показати весь коментар
12.05.2025 11:24 Відповісти
Ай-ай-ай убили негра...
показати весь коментар
12.05.2025 11:30 Відповісти
Ну так ми ж нацисти-расисти,кацапозомбовізор верещить день і ніч!!!!
показати весь коментар
12.05.2025 12:23 Відповісти
Шаман якийсь чорнявий.
показати весь коментар
12.05.2025 12:31 Відповісти
Какіє то рускіє, в послєднєє врємя, тємноватиє пошлі. То тємноватіє, то узкоглазіє. К чєму бі єто?
показати весь коментар
12.05.2025 13:35 Відповісти
Сахфарі. Антілоп Гну. Расізьм йому у в апартеід...
показати весь коментар
12.05.2025 18:05 Відповісти
Под пальмой было скучно, захотелось движухи. Отхватил по самые гланды, выродок.
показати весь коментар
12.05.2025 18:44 Відповісти
 
 