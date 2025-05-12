Дрон наздоганяє у полі африканського найманця армії РФ. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував африканського найманця армії РФ на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що найманець намагався швидко бігти, щоб уникнути удару. Однак, змагання із дроном виявилися для окупанта програшними.
"Невдала спроба африканського найманця Путіна втекти від українського FPV-дрона на Куп'янському напрямку фронту. Кадри 112-ї окремої бригади тероборони", - йдеться у коментарі до відео.
