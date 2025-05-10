Последствия вражеских обстрелов Сумщины: три человека погибли, еще четверо - ранены

За минувшие сутки российские оккупанты из различных видов оружия обстреляли 33 населенных пункта Сумской области. Всего насчитан 271 удар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

В результате авиаударов две женщины и мужчина погибли в Белопольской, Новослободской и Речковской громадах.

Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести в Новослободской, Буринской и Шосткинской громадах.

Оккупанты повредили в Дружбовской громаде объект гражданской инфраструктуры, в Речковской - шесть частных домов, в Шосткинской - нежилые помещения и в Новослободской - жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По информации городского головы Белополья Юрия Зарко, в течение дня и вечера 9 мая из-за российских атак разрушены около пяти домов. По меньшей мере, десять - повреждены. Данные уточняются. Кроме этого поврежден местный магазин. В момент удара там были люди. Раненых нет.

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