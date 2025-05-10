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Новости Обстрелы Сумщины
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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: три человека погибли, еще четверо - ранены

Оккупационная армия РФ в течение суток нанесла удары по нескольким общинам Сумской области

За минувшие сутки российские оккупанты из различных видов оружия обстреляли 33 населенных пункта Сумской области. Всего насчитан 271 удар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

В результате авиаударов две женщины и мужчина погибли в Белопольской, Новослободской и Речковской громадах.

Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести в Новослободской, Буринской и Шосткинской громадах.

Оккупанты повредили в Дружбовской громаде объект гражданской инфраструктуры, в Речковской - шесть частных домов, в Шосткинской - нежилые помещения и в Новослободской - жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По информации городского головы Белополья Юрия Зарко, в течение дня и вечера 9 мая из-за российских атак разрушены около пяти домов. По меньшей мере, десять - повреждены. Данные уточняются. Кроме этого поврежден местный магазин. В момент удара там были люди. Раненых нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение 8-9 мая россияне почти 200 раз обстреляли Сумскую область, три человека погибли, еще семеро ранены, - ОВА. ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли удары по Сумской области
Войска РФ нанесли удары по Сумской области
Войска РФ нанесли удары по Сумской области
Войска РФ нанесли удары по Сумской области

Автор: 

Сумская область (3184) Сумский район (205) Белополье (6)


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Зате зелене чмогівнокомандувач забезпечив рашці мирне пабєдобєсіє, от де найвеличнівшивий поступок! Що там йому ті Суми… А як для своїх лохів у відосіку віщав: я не гарантую… криса кремлівська.
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10.05.2025 13:16 Ответить
 
 