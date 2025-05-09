В течение 8-9 мая россияне почти 200 раз обстреляли Сумщину, три человека погибли, еще семеро ранены, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики, несмотря на объявленное диктатором РФ Владимиром Путиным так называемое "перемирие", не прекращали обстреливать Сумщину ни 8-го, ни 9-го мая. За два дня враг обстрелял территорию области почти 200 раз. Есть погибшие и раненые.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакого "перемирия" на Сумщине 8 и 9 мая: за двое суток россия убила трех гражданских жителей. Враг не прекратил обстреливать Сумскую область ни 8-го, ни 9-го мая. За два дня почти 200 раз враг обстрелял территорию области. Последствия вражеских ударов имеем в таких громадах: Речковская, Новослободская, Шосткинская, Белопольская, Ворожбянская, Глуховская, Середино-Будская, Юнаковская, Свесская и Николаевская (сельская)", - рассказал чиновник.

Также известно о семи раненых вследствие российских обстрелов.

Враг бил по общинам Сумщины, применяя КАБы, "Смерчи", минометы, артиллерию, FPV-дроны, дроны с ВОГами, НАРы и ракеты.

За два дня из-за вражеских обстрелов повреждены:

39 частных, один трехэтажный и два многоквартирных дома;

школа,

два предприятия;

два гаража;

четыре машины;

магазин;

электросети.

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