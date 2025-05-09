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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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В течение 8-9 мая россияне почти 200 раз обстреляли Сумщину, три человека погибли, еще семеро ранены, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики, несмотря на объявленное диктатором РФ Владимиром Путиным так называемое "перемирие", не прекращали обстреливать Сумщину ни 8-го, ни 9-го мая. За два дня враг обстрелял территорию области почти 200 раз. Есть погибшие и раненые.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

обстрелы Сумщины

"Никакого "перемирия" на Сумщине 8 и 9 мая: за двое суток россия убила трех гражданских жителей. Враг не прекратил обстреливать Сумскую область ни 8-го, ни 9-го мая. За два дня почти 200 раз враг обстрелял территорию области. Последствия вражеских ударов имеем в таких громадах: Речковская, Новослободская, Шосткинская, Белопольская, Ворожбянская, Глуховская, Середино-Будская, Юнаковская, Свесская и Николаевская (сельская)", - рассказал чиновник.

обстрелы Сумщины

Также известно о семи раненых вследствие российских обстрелов.

Враг бил по общинам Сумщины, применяя КАБы, "Смерчи", минометы, артиллерию, FPV-дроны, дроны с ВОГами, НАРы и ракеты.

обстрелы Сумщины

За два дня из-за вражеских обстрелов повреждены:

  • 39 частных, один трехэтажный и два многоквартирных дома;
  • школа,
  • два предприятия;
  • два гаража;
  • четыре машины;
  • магазин;
  • электросети.

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Автор: 

обстрел (27405) Сумская область (3184)


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200 відтінків перемир'я.
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09.05.2025 22:10 Ответить
ЗСУ вже два дні майже повністю контролюють н.п. Тьоткін в Курській області. Вибити їх звідти рашистські війська не в силах.
Про це пише ворожий Z-канал (скріншот повідомлення):

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09.05.2025 22:26 Ответить
Так, контролюють. А кацапи тим часом розбирають кабами на цеглу Білопілля, Ворожбу та Річки
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09.05.2025 22:55 Ответить
 
 