В течение 8-9 мая россияне почти 200 раз обстреляли Сумщину, три человека погибли, еще семеро ранены, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики, несмотря на объявленное диктатором РФ Владимиром Путиным так называемое "перемирие", не прекращали обстреливать Сумщину ни 8-го, ни 9-го мая. За два дня враг обстрелял территорию области почти 200 раз. Есть погибшие и раненые.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Никакого "перемирия" на Сумщине 8 и 9 мая: за двое суток россия убила трех гражданских жителей. Враг не прекратил обстреливать Сумскую область ни 8-го, ни 9-го мая. За два дня почти 200 раз враг обстрелял территорию области. Последствия вражеских ударов имеем в таких громадах: Речковская, Новослободская, Шосткинская, Белопольская, Ворожбянская, Глуховская, Середино-Будская, Юнаковская, Свесская и Николаевская (сельская)", - рассказал чиновник.
Также известно о семи раненых вследствие российских обстрелов.
Враг бил по общинам Сумщины, применяя КАБы, "Смерчи", минометы, артиллерию, FPV-дроны, дроны с ВОГами, НАРы и ракеты.
За два дня из-за вражеских обстрелов повреждены:
- 39 частных, один трехэтажный и два многоквартирных дома;
- школа,
- два предприятия;
- два гаража;
- четыре машины;
- магазин;
- электросети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це пише ворожий Z-канал (скріншот повідомлення):