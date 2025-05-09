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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Впродовж 8-9 травня росіяни майже 200 разів обстріляли Сумщину, три людини загинули, ще семеро поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники, попри оголошене диктатором РФ Володимиром Путіним так зване "перемир'я", не припиняли обстрілювати Сумщину ні 8-го, ні 9-го травня. За два дні ворог обстріляв територію області майже 200 разів. Є загиблі та поранені.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

обстріли Сумщини

"Жодного "перемир’я" на Сумщині 8 і 9 травня: за дві доби росія вбила трьох цивільних мешканців. Ворог не припинив обстрілювати Сумщину ні 8-го, ні 9-го травня. За два дні майже 200 разів ворог обстріляв територію області. Наслідки ворожих ударів маємо у таких громадах: Річківська, Новослобідська, Шосткинська, Білопільська, Ворожбянська, Глухівська, Середино-Будська, Юнаківська, Свеська та Миколаївська (сільська)", - розповів посадовець.

обстріли Сумщини

Також відомо про сімох поранених внаслідок російських обстрілів.

Ворог бив по громадах Сумщини, застосовуючи КАБи, "Смерчі", міномети, артилерію, FPV-дрони, дрони з ВОГами, НАРи та ракети.

обстріли Сумщини

За два дні через ворожі обстріли пошкоджено:

  • 39 приватних, один триповерховий і два багатоквартирних будинки;
  • школа,
  • два підприємства;
  • два гаражі;
  • чотири авто;
  • магазин;
  • електромережі.

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Автор: 

обстріл (28725) Сумська область (3733)


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200 відтінків перемир'я.
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09.05.2025 22:10 Відповісти
ЗСУ вже два дні майже повністю контролюють н.п. Тьоткін в Курській області. Вибити їх звідти рашистські війська не в силах.
Про це пише ворожий Z-канал (скріншот повідомлення):

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09.05.2025 22:26 Відповісти
Так, контролюють. А кацапи тим часом розбирають кабами на цеглу Білопілля, Ворожбу та Річки
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09.05.2025 22:55 Відповісти
 
 