Впродовж 8-9 травня росіяни майже 200 разів обстріляли Сумщину, три людини загинули, ще семеро поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники, попри оголошене диктатором РФ Володимиром Путіним так зване "перемир'я", не припиняли обстрілювати Сумщину ні 8-го, ні 9-го травня. За два дні ворог обстріляв територію області майже 200 разів. Є загиблі та поранені.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодного "перемир’я" на Сумщині 8 і 9 травня: за дві доби росія вбила трьох цивільних мешканців. Ворог не припинив обстрілювати Сумщину ні 8-го, ні 9-го травня. За два дні майже 200 разів ворог обстріляв територію області. Наслідки ворожих ударів маємо у таких громадах: Річківська, Новослобідська, Шосткинська, Білопільська, Ворожбянська, Глухівська, Середино-Будська, Юнаківська, Свеська та Миколаївська (сільська)", - розповів посадовець.

Також відомо про сімох поранених внаслідок російських обстрілів.

Ворог бив по громадах Сумщини, застосовуючи КАБи, "Смерчі", міномети, артилерію, FPV-дрони, дрони з ВОГами, НАРи та ракети.

За два дні через ворожі обстріли пошкоджено:

39 приватних, один триповерховий і два багатоквартирних будинки;

школа,

два підприємства;

два гаражі;

чотири авто;

магазин;

електромережі.

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