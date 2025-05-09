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Окупанти вбили одну людину та ще одну поранили в Манухівці на Сумщині
Сьогодні, 9 травня, російські війська вдарили з авіації по селу Манухівка в Сумській області, унаслідок чого є загибла та поранений.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог завдав авіаударів по селу Манухівка у Новослобідській громаді близько 15:30
Унаслідок атаки знищені два приватні будинки, куди поцілили російські авіабомби.
"На жаль, загинула 85-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив голова ОВА.
Також під час ворожого удару зазнав поранення 49-річний чоловік.
Нагадаємо, по обіді 9 травня російські війська завдали удару по місту Шостка на Сумщині. Унаслідок удару поранено чоловіка.
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Зараз мене обозвуть кацапом і дадуть бан,ось і все,що вміють робити-закривати рота.