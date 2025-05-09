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Новини Обстріли Сумщини
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Окупанти вбили одну людину та ще одну поранили в Манухівці на Сумщині

РФ вдарила по Манухівці на Сумщині 10 травня

Сьогодні, 9 травня, російські війська вдарили з авіації по селу Манухівка в Сумській області, унаслідок чого є загибла та поранений.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог завдав авіаударів по селу Манухівка у Новослобідській громаді близько 15:30

Унаслідок атаки знищені два приватні будинки, куди поцілили російські авіабомби.

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"На жаль, загинула 85-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив голова ОВА.

Також під час ворожого удару зазнав поранення 49-річний чоловік.

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Нагадаємо, по обіді 9 травня російські війська завдали удару по місту Шостка на Сумщині. Унаслідок удару поранено чоловіка.

Автор: 

обстріл (28725) Сумська область (3733) Конотопський район (12) Манухівка (2)


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Ударів у відповідь традиційно нема. Безкарний розстріл нашого цивільного населення продовжуєтся.
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09.05.2025 19:13 Відповісти
Це відбувається тому,що влада не евакуює цивільне населення.Цивільні і військові знаходяться поруч,тому і дістається цивільним!!Це не секрет,про це знають люди,але влада нічого не робить.Недавно по Чернеччині прилетіло,що біля м.Суми.,те саме.
Зараз мене обозвуть кацапом і дадуть бан,ось і все,що вміють робити-закривати рота.
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09.05.2025 19:42 Відповісти
Це відбувається тому що владі насрать на своїх людей, треба лупошить кацапів!!! А лупошить нема чим,головне щоб Порошенко кошмарить😱🤡🤮
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09.05.2025 19:47 Відповісти
 
 