Окупанти вбили одну людину та ще одну поранили в Манухівці на Сумщині

Сьогодні, 9 травня, російські війська вдарили з авіації по селу Манухівка в Сумській області, унаслідок чого є загибла та поранений.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог завдав авіаударів по селу Манухівка у Новослобідській громаді близько 15:30

Унаслідок атаки знищені два приватні будинки, куди поцілили російські авіабомби.

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"На жаль, загинула 85-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив голова ОВА.

Також під час ворожого удару зазнав поранення 49-річний чоловік.

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Нагадаємо, по обіді 9 травня російські війська завдали удару по місту Шостка на Сумщині. Унаслідок удару поранено чоловіка.