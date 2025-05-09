Росіяни скинули 8 КАБів на село Річки на Сумщині: загинула жінка, чоловік дістав поранення, є руйнування. ФОТОрепортаж

Унаслідок авіаударів по селу Річки Сумської області 8 травня загинула жінка у власному будинку та травмовано охоронця місцевого підприємства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прокуратуру Сумщини.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 травня 2025 року у вечірні час ворог скинув, за попередніми даними, 8 керованих авіаційних бомб на Річківську громаду Сумського району.

Лише зранку 9 травня на території одного з домогосподарств виявили тіло 63-річної жінки без ознак життя.

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За даними Кордон.Медіа, також травмований охоронець місцевого підприємства, що був на нічному чергуванні.

Окрім школи та складів, пошкоджені близько 10 приватних будинків та будівля сільради.

















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