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Окупанти зранку завдали ударів по житловому сектору Білопільської громади Сумщини, з-під завалів врятовано жінку. ФОТО

Зранку 8 травня ворог завдав авіаударів по території Білопільської громади Сумської області. Внаслідок обстрілу один житловий будинок було повністю зруйновано, ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

На місце події прибули фахівці ДСНС. Під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами. Постраждалу обережно деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

У Сумському районі, внаслідок нічного обстрілу, виникли пожежі у трьох житлових будинках. Рятувальники працювали на місці події з ночі до самого ранку. На жаль, внаслідок цієї події загинула одна цивільна особа.

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Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстріл (28700) Сумська область (3725) КАБ (369) Сумський район (204) Білопілля (4)


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А , де ж пуйловське ,,перемир'я" ?
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08.05.2025 09:55 Відповісти
Ну у ***** пєрєміріє є. По моцкві зараз нічого не летить. А ваше пєрєміріє не знаю де. Щось ви не про те домовились
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08.05.2025 10:16 Відповісти
Це ж зелене переміріє?
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08.05.2025 09:56 Відповісти
Але ж пєрєміріє триває, так же ж?
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08.05.2025 10:09 Відповісти
Те, що ***** не дотримуватиметься оголошеного ним мораторія на атаки України - було відомо давно. І в цій темі мене цікавить - а чого зранку нема інф, як падають українські обломкі на скупчення живої сили та техніки касапів в глибині боліт, на їхні заводи?
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08.05.2025 10:44 Відповісти
Завгоспа ще не звільнили.
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08.05.2025 11:02 Відповісти
 
 