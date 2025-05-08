Окупанти зранку завдали ударів по житловому сектору Білопільської громади Сумщини, з-під завалів врятовано жінку. ФОТО
Зранку 8 травня ворог завдав авіаударів по території Білопільської громади Сумської області. Внаслідок обстрілу один житловий будинок було повністю зруйновано, ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
На місце події прибули фахівці ДСНС. Під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами. Постраждалу обережно деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
У Сумському районі, внаслідок нічного обстрілу, виникли пожежі у трьох житлових будинках. Рятувальники працювали на місці події з ночі до самого ранку. На жаль, внаслідок цієї події загинула одна цивільна особа.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vasyl Ivanyk
показати весь коментар08.05.2025 09:55 Відповісти Мені подобається 2
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.05.2025 10:16 Відповісти Мені подобається 2
Андрей Лавриненко #578105
показати весь коментар08.05.2025 09:56 Відповісти Мені подобається 3
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.05.2025 10:09 Відповісти Мені подобається 0
Ан Мур
показати весь коментар08.05.2025 10:44 Відповісти Мені подобається 3
Vasyl Ivanyk
показати весь коментар08.05.2025 11:02 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль