Окупанти зранку завдали ударів по житловому сектору Білопільської громади Сумщини, з-під завалів врятовано жінку. ФОТО

Зранку 8 травня ворог завдав авіаударів по території Білопільської громади Сумської області. Внаслідок обстрілу один житловий будинок було повністю зруйновано, ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

На місце події прибули фахівці ДСНС. Під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами. Постраждалу обережно деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

У Сумському районі, внаслідок нічного обстрілу, виникли пожежі у трьох житлових будинках. Рятувальники працювали на місці події з ночі до самого ранку. На жаль, внаслідок цієї події загинула одна цивільна особа.

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