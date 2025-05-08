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Безпекові заходи посилили у Сумах: СБУ проводить перевірки

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах. Що відомо

СБУ 8 та 9 травня проводить безпекові заходи на території міста Суми. Також до них залучено Нацполіцію, Військову службу правопорядку та Нацгвардію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління СБУ Сумщини.

Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

"Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", - йдеться в повідомленні.

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Також здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - підсумували там.

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Автор: 

СБУ (12857) Сумська область (3725) Суми (893) Сумський район (204)


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Воины тыла порядок наведут,неимоверными героическими усилиями.
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08.05.2025 09:14 Відповісти
В Сумах потрібно перевіряти держструктури,саме вони відповідальні за останні події і ніяк не громадяни!Видимість роботи і замилювання очей це ціль цих заходів
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08.05.2025 09:15 Відповісти
а для чого це афішувати ?
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08.05.2025 09:20 Відповісти
,щоб навіть тупі ждуни сиділи вдома і не світилися
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08.05.2025 09:23 Відповісти
А керівника місцевої поліції - сцикуна та зрадника, який збіг з Луганської області на початку "повномасштабки", хто буде затримувати, СБУ чи ВБ Нацполіції?
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08.05.2025 09:34 Відповісти
 
 