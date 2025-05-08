Безпекові заходи посилили у Сумах: СБУ проводить перевірки

СБУ 8 та 9 травня проводить безпекові заходи на території міста Суми. Також до них залучено Нацполіцію, Військову службу правопорядку та Нацгвардію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління СБУ Сумщини.

Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

"Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", - йдеться в повідомленні.

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Також здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - підсумували там.

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