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Меры безопасности усилили в Сумах: СБУ проводит проверки

СБУ проводит мероприятия по обеспечению безопасности в Сумах. Что известно

СБУ 8 и 9 мая проводит меры по безопасности на территории города Сумы. Также к ним привлечены Нацполиция, Военная служба правопорядка и Нацгвардия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления СБУ Сумщины.

Отмечается, что действия правоохранителей будут охватывать весь город.

"Цель - предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", - говорится в сообщении.

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Также осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - подытожили там.

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Автор: 

СБУ (19934) Сумская область (3175) Сумы (1154) Сумский район (201)


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Воины тыла порядок наведут,неимоверными героическими усилиями.
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08.05.2025 09:14 Ответить
Кацапам як прокаженим і опущеним слова не давали дірка нема прав
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08.05.2025 10:38 Ответить
В Сумах потрібно перевіряти держструктури,саме вони відповідальні за останні події і ніяк не громадяни!Видимість роботи і замилювання очей це ціль цих заходів
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08.05.2025 09:15 Ответить
а для чого це афішувати ?
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08.05.2025 09:20 Ответить
,щоб навіть тупі ждуни сиділи вдома і не світилися
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08.05.2025 09:23 Ответить
А керівника місцевої поліції - сцикуна та зрадника, який збіг з Луганської області на початку "повномасштабки", хто буде затримувати, СБУ чи ВБ Нацполіції?
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08.05.2025 09:34 Ответить
Тобто, в Сумах тепер і СБУ долучиться до забезпечення "щоденних поставок".
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08.05.2025 10:04 Ответить
Ти ухилянтське під ло сиди смирно і дихай через раз не отруюй повітря смердиш
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08.05.2025 10:39 Ответить
Закусюй, бовдур.
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08.05.2025 10:41 Ответить
 
 