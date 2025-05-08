Меры безопасности усилили в Сумах: СБУ проводит проверки
СБУ 8 и 9 мая проводит меры по безопасности на территории города Сумы. Также к ним привлечены Нацполиция, Военная служба правопорядка и Нацгвардия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления СБУ Сумщины.
Отмечается, что действия правоохранителей будут охватывать весь город.
"Цель - предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.
Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", - говорится в сообщении.
Также осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - подытожили там.
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