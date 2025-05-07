Дроны СБУ успешно отработали по ключевым оборонным заводам РФ - "Базальту" и "Сплаву", - источники. ВИДЕО
Этой ночью дальнобойные дроны СБУ поразили два завода ВПК в российском тылу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.
Бавовна "пожаловала" на "Базальт" - главное оборонное предприятие РФ по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ (Красноармейск, Московская обл.). Там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар.
А также на завод "Сплав" - единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны (г. Тула). После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.
Кроме того, движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории Московской области "план ковер", который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.
"В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.
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це добре
Вдалого полювання!
Геніально !
Тепер перелякане ***** все кацапське ППО в Москву стягне , а отже - наступні 2 доби будуть цікавими ....