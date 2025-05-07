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Новости Видео Дроны СБУ атаковали заводы российского ВПК
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Дроны СБУ успешно отработали по ключевым оборонным заводам РФ - "Базальту" и "Сплаву", - источники. ВИДЕО

Этой ночью дальнобойные дроны СБУ поразили два завода ВПК в российском тылу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Бавовна "пожаловала" на "Базальт" - главное оборонное предприятие РФ по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ (Красноармейск, Московская обл.). Там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар.

А также на завод "Сплав" - единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны (г. Тула). После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Кроме того, движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории Московской области "план ковер", который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

Также смотрите: Дроны СБУ атаковали Муромский приборостроительный завод, - источники. ВИДЕО

"В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

Автор: 

россия (95687) СБУ (19934) дроны (3980)


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Топ комментарии
+5
Ми їм безплатний салют на побєдобесіє - а вони ще носом крутят, 'нє нравітца'. Орки
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07.05.2025 18:29
+4
там за півкілометра від цеху НПО "Базальт" в якому виготовляють авіабомби і мінометні міни, знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8/@56.1253903,38.142177,783m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x46b4d41d14129e55:0x4a3ce0657fd119ec!8m2!3d56.1253903!4d38.142177!16s%2Fg%2F1tfnrjps?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D НИИ "Геодезия", яке займається розробкою і випробуванням артилерійських ***********. Могли би ще і туди завітати.
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07.05.2025 18:35
+4
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07.05.2025 18:41
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Служба Божа на висоті
це добре
Вдалого полювання!
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07.05.2025 18:26 Ответить
Ми їм безплатний салют на побєдобесіє - а вони ще носом крутят, 'нє нравітца'. Орки
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07.05.2025 18:29 Ответить
там за півкілометра від цеху НПО "Базальт" в якому виготовляють авіабомби і мінометні міни, знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8/@56.1253903,38.142177,783m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x46b4d41d14129e55:0x4a3ce0657fd119ec!8m2!3d56.1253903!4d38.142177!16s%2Fg%2F1tfnrjps?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D НИИ "Геодезия", яке займається розробкою і випробуванням артилерійських ***********. Могли би ще і туди завітати.
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07.05.2025 18:35 Ответить
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07.05.2025 18:40 Ответить
А що уразили ракети Зеленського?
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07.05.2025 18:37 Ответить
зеля проміняв ракети на асфальт. Тупоголовим виборцям ракети були не потрібні.
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07.05.2025 18:53 Ответить
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Путіна про триденне перемир'я на 9 травня Джерело: https://censor.net/ua/n3550375
Геніально !
Тепер перелякане ***** все кацапське ППО в Москву стягне , а отже - наступні 2 доби будуть цікавими ....
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07.05.2025 18:41 Ответить
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07.05.2025 18:41 Ответить
Трохи прильотів , день без інтернету - і вже починається прозріння -
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07.05.2025 18:47 Ответить
діскуссія харошая, тенденцію адабряю.
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07.05.2025 19:20 Ответить
хай користуються аварійними. Чумадани з багажних відсіків можно просто повикидати прямо на перон. Нормальний сервіс для кацапів.
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07.05.2025 19:17 Ответить
Щоб винести завод, потрібні ракети. Дрони СБУ це чудово. Але все ж таки створить ще одне СБУ, щоб ловило кротів, шпигунів та займалось безпекою країни.
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07.05.2025 18:42 Ответить
Не треба бути такими благородними а )(уярити по всьому що шевелется .
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07.05.2025 18:49 Ответить
 
 