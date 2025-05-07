Дроны СБУ успешно отработали по ключевым оборонным заводам РФ - "Базальту" и "Сплаву", - источники. ВИДЕО

Этой ночью дальнобойные дроны СБУ поразили два завода ВПК в российском тылу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Бавовна "пожаловала" на "Базальт" - главное оборонное предприятие РФ по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ (Красноармейск, Московская обл.). Там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар.

А также на завод "Сплав" - единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны (г. Тула). После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Кроме того, движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории Московской области "план ковер", который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

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"В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.