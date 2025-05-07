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Новини Відео Дрони СБУ атакували заводи російського ВПК
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Дрони СБУ успішно відпрацювали по ключових оборонних заводах РФ — "Базальту" та "Сплаву", - джерела. ВIДЕО

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили два заводи ВПК в російському тилу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Бавовна "завітала" на "Базальт" — головне оборонне підприємство РФ з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ (Красноармійськ, Московська обл.). Там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа.

А також на завод "Сплав" — єдине в РФ підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. Тула). Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення.

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області "план ковер", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

Також дивіться: Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод, - джерела. ВIДЕО

"На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об’єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей Росії триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Автор: 

росія (65394) СБУ (12857) дрони (4765)


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Топ коментарі
+12
Ми їм безплатний салют на побєдобесіє - а вони ще носом крутят, 'нє нравітца'. Орки
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07.05.2025 18:29
+10
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07.05.2025 18:41
+10
зеля проміняв ракети на асфальт. Тупоголовим виборцям ракети були не потрібні.
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07.05.2025 18:53
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Служба Божа на висоті
це добре
Вдалого полювання!
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07.05.2025 18:26 Відповісти
Ми їм безплатний салют на побєдобесіє - а вони ще носом крутят, 'нє нравітца'. Орки
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07.05.2025 18:29 Відповісти
там за півкілометра від цеху НПО "Базальт" в якому виготовляють авіабомби і мінометні міни, знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8/@56.1253903,38.142177,783m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x46b4d41d14129e55:0x4a3ce0657fd119ec!8m2!3d56.1253903!4d38.142177!16s%2Fg%2F1tfnrjps?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D НИИ "Геодезия", яке займається розробкою і випробуванням артилерійських ***********. Могли би ще і туди завітати.
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07.05.2025 18:35 Відповісти
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07.05.2025 18:40 Відповісти
А що уразили ракети Зеленського?
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07.05.2025 18:37 Відповісти
зеля проміняв ракети на асфальт. Тупоголовим виборцям ракети були не потрібні.
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07.05.2025 18:53 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Путіна про триденне перемир'я на 9 травня Джерело: https://censor.net/ua/n3550375
Геніально !
Тепер перелякане ***** все кацапське ППО в Москву стягне , а отже - наступні 2 доби будуть цікавими ....
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07.05.2025 18:41 Відповісти
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07.05.2025 18:41 Відповісти
Трохи прильотів , день без інтернету - і вже починається прозріння -
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07.05.2025 18:47 Відповісти
діскуссія харошая, тенденцію адабряю.
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07.05.2025 19:20 Відповісти
хай користуються аварійними. Чумадани з багажних відсіків можно просто повикидати прямо на перон. Нормальний сервіс для кацапів.
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07.05.2025 19:17 Відповісти
Щоб винести завод, потрібні ракети. Дрони СБУ це чудово. Але все ж таки створить ще одне СБУ, щоб ловило кротів, шпигунів та займалось безпекою країни.
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07.05.2025 18:42 Відповісти
Не треба бути такими благородними а )(уярити по всьому що шевелется .
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07.05.2025 18:49 Відповісти
 
 