Дрони СБУ успішно відпрацювали по ключових оборонних заводах РФ — "Базальту" та "Сплаву", - джерела. ВIДЕО

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили два заводи ВПК в російському тилу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Бавовна "завітала" на "Базальт" — головне оборонне підприємство РФ з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ (Красноармійськ, Московська обл.). Там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа.

А також на завод "Сплав" — єдине в РФ підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. Тула). Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення.

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області "план ковер", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

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"На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об’єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей Росії триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.