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Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод, - джерела. ВIДЕО

Дрони Служби безпеки України уразили Муромський приладобудівний завод, який обслуговує флот та авіацію російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, у ніч на 30 квітня дрони СБУ вдарили по підприємству ВПК Росії, що випускає продукцію для ведення війни проти України.

Муромський приладобудівний завод знаходиться у Володимирській області та спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації Росії.

Дрони СБУ вдарили атакували Муромський приладобудівний завод

Відомо про 5 вибухів на території заводу. Попередньо, уражено дві будівлі, внаслідок чого виникла пожежа.

Зазначається, що цей завод внесено у санкційні списки ЄС та України.

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Автор: 

СБУ (12835) Удари по РФ (285)


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Топ коментарі
+6
Добрий вечір ми з України.
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30.04.2025 13:10
+6
"Жирна" ціль... Колись читав брошюрку. Називається "НИГ разгадывает тайны". Це про ІІ Світову, і про те, як військові інженери-артилеристи" "геройськи " розгадували таємниці німецького озброєння. І там один артилерист замріявся: "Вичислить-би завод, на якому німці випускають капсюльні втулки чи детонатори, і вдарить по ньому... І хай потім німці клепають снаряди, скільки-завгодно... Вони у них будуть, тоді, у якості дров...". Саме ТАКИЙ удар наші хлопці сьогодні й нанесли...
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30.04.2025 13:15
+2
Свитан говорит, что надо не 8, а 88 беспилотников посылать. Тогда будет толк.
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30.04.2025 13:13
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Добрий вечір ми з України.
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30.04.2025 13:10 Відповісти
Свитан говорит, что надо не 8, а 88 беспилотников посылать. Тогда будет толк.
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30.04.2025 13:13 Відповісти
"Жирна" ціль... Колись читав брошюрку. Називається "НИГ разгадывает тайны". Це про ІІ Світову, і про те, як військові інженери-артилеристи" "геройськи " розгадували таємниці німецького озброєння. І там один артилерист замріявся: "Вичислить-би завод, на якому німці випускають капсюльні втулки чи детонатори, і вдарить по ньому... І хай потім німці клепають снаряди, скільки-завгодно... Вони у них будуть, тоді, у якості дров...". Саме ТАКИЙ удар наші хлопці сьогодні й нанесли...
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30.04.2025 13:15 Відповісти
удар по проходної і по складу. Обладнання працює далі.
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30.04.2025 13:19 Відповісти
Може і працює, але результат виробництва точно погіршився в залежності від того, що саме і скільки саме було на ураженому нашими дронами складі.
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30.04.2025 13:32 Відповісти
Пенза..годинниковий завод
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30.04.2025 13:39 Відповісти
А до чого тут Пенза?
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30.04.2025 13:42 Відповісти
А тобі що-небудь відомо про "засоби запалювання ***********"? Це детонатори... Вони маленькі (порівняно з ************), але без них ніякий ********* не спрацює. Там застосовуються "ініціюючі" ВР. (наприклад, "гримуча ртуть", або "азид свинцю") Вони дуже чутливі до детонаці. ... І якщо вони на складі спрацювали - то кацапам довго прийдеться ті запаси відновлювать...
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30.04.2025 13:26 Відповісти
Маловато буде!!!
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30.04.2025 13:27 Відповісти
"...А братан мєня встрєчаєт в проходной
Он мєня за опозданіє коріт...
Говоріт, - давай скорєє по одной!
Там, на складє чото бахнуло, горіт..." (с) Ілья Муромєц
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30.04.2025 13:38 Відповісти
 
 