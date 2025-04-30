Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод, - джерела. ВIДЕО

Дрони Служби безпеки України уразили Муромський приладобудівний завод, який обслуговує флот та авіацію російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, у ніч на 30 квітня дрони СБУ вдарили по підприємству ВПК Росії, що випускає продукцію для ведення війни проти України.

Муромський приладобудівний завод знаходиться у Володимирській області та спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації Росії.

Відомо про 5 вибухів на території заводу. Попередньо, уражено дві будівлі, внаслідок чого виникла пожежа.

Зазначається, що цей завод внесено у санкційні списки ЄС та України.

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