Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод, - джерела. ВIДЕО
Дрони Служби безпеки України уразили Муромський приладобудівний завод, який обслуговує флот та авіацію російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Так, у ніч на 30 квітня дрони СБУ вдарили по підприємству ВПК Росії, що випускає продукцію для ведення війни проти України.
Муромський приладобудівний завод знаходиться у Володимирській області та спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації Росії.
Відомо про 5 вибухів на території заводу. Попередньо, уражено дві будівлі, внаслідок чого виникла пожежа.
Зазначається, що цей завод внесено у санкційні списки ЄС та України.
Топ коментарі
+6 ОсвальдКоблпот #588757
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