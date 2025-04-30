Дрони атакували Рильськ у Курській області РФ. ВIДЕО

Безпілотники атакували місто Рильськ Курської області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. губернатора Олександр Хінштейн.

Він заявив про нібито пошкодження трьох багатоквартирних будинків, одного приватного будинка та будівлі дитсадка.

Також, за його словами, постраждали 3 людини.

У Міноборони РФ заявили про перехоплення та знищення 34 БпЛА, зокрема 15 - над Курщиною.

У мережі також публікують відео наслідків удару.

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