Дрони атакували Рильськ у Курській області РФ. ВIДЕО
Безпілотники атакували місто Рильськ Курської області РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. губернатора Олександр Хінштейн.
Він заявив про нібито пошкодження трьох багатоквартирних будинків, одного приватного будинка та будівлі дитсадка.
Також, за його словами, постраждали 3 людини.
У Міноборони РФ заявили про перехоплення та знищення 34 БпЛА, зокрема 15 - над Курщиною.
У мережі також публікують відео наслідків удару.
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В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ, строго ПО ПЛАНУ СВО ! ВОТ ПРЯМ ЩАС СИЖУ, ЧИТАЮ ПЛАН СПЕЦОПЕРАЦИИ, ТУТ ПРЯМ ТАК И НАПИСАНО:
НА ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРИКАЗЫВАЮ ОСВОБОДИТЬ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ С ПОМОЩЬЮ АРМИИ КНДР!
ВЫПОЛНЕНО, ЁПТА! План удался !
Путинская многоходовочка, Путин опять всех переиграл !
1. роzzия начала войну
2. Boeing и Airbus перестали поставлять в pоzzию
3. ***** сказало, что это pоzzии на пользу
4. ***** пообещало 1000 отечественных самолётов
5. холуи-чиновники заявили, что обратно в pоzzию Boeing и Airbus не пустят
6. За 3 года pоzzия не выпустила ни одного серийного полностью отечественного самолёта
7. pоzzия попросила США продать ей самолёты Boeing
8.Путин предложил США российские ресурсы, чтобы быстрее закончить войну, которую он сам начал, чтобы не допустить завладения Америкой этих ресурсов. Гениальная геополитическая многоходовочка.
Сразу видно - сверхдержава.
3 года и два месяца назад вперлись в Украину, устроили чудовищную мясорубку, а теперь на 4-ом году трёхдневной СВО всей пропагандой празднуют освобождение Курской области чучхейско-корейскими войсками так, будто Гагарин в космос полетел.