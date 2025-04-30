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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Рильськ у Курській області РФ. ВIДЕО

Безпілотники атакували місто Рильськ Курської області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. губернатора Олександр Хінштейн.

Він заявив про нібито пошкодження трьох багатоквартирних будинків, одного приватного будинка та будівлі дитсадка.

Також, за його словами, постраждали 3 людини.

У Міноборони РФ заявили про перехоплення та знищення 34 БпЛА, зокрема 15 - над Курщиною.

У мережі також публікують відео наслідків удару.

Також дивіться: Здичавіла свиня намагається їсти ще живого російського військового. ВIДЕО

Автор: 

росія (65282) Курськ (1122) Удари по РФ (285)


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Топ коментарі
+17
Красная площа на 9 мая 2025 року
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30.04.2025 08:52
+5
Дуже інформативне відео з ногами та собакою. Редакції варто соромитись виставляти такі "докази".
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30.04.2025 09:02
+5
Ура ! ОСВОБОДИЛИ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ!

В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ, строго ПО ПЛАНУ СВО ! ВОТ ПРЯМ ЩАС СИЖУ, ЧИТАЮ ПЛАН СПЕЦОПЕРАЦИИ, ТУТ ПРЯМ ТАК И НАПИСАНО:

НА ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРИКАЗЫВАЮ ОСВОБОДИТЬ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ С ПОМОЩЬЮ АРМИИ КНДР!

ВЫПОЛНЕНО, ЁПТА! План удался !

Путинская многоходовочка, Путин опять всех переиграл !

1. роzzия начала войну
2. Boeing и Airbus перестали поставлять в pоzzию
3. ***** сказало, что это pоzzии на пользу
4. ***** пообещало 1000 отечественных самолётов
5. холуи-чиновники заявили, что обратно в pоzzию Boeing и Airbus не пустят
6. За 3 года pоzzия не выпустила ни одного серийного полностью отечественного самолёта
7. pоzzия попросила США продать ей самолёты Boeing

8.Путин предложил США российские ресурсы, чтобы быстрее закончить войну, которую он сам начал, чтобы не допустить завладения Америкой этих ресурсов. Гениальная геополитическая многоходовочка.

Сразу видно - сверхдержава.

3 года и два месяца назад вперлись в Украину, устроили чудовищную мясорубку, а теперь на 4-ом году трёхдневной СВО всей пропагандой празднуют освобождение Курской области чучхейско-корейскими войсками так, будто Гагарин в космос полетел.
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30.04.2025 09:33
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Красная площа на 9 мая 2025 року
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30.04.2025 08:52 Відповісти
Ура ! ОСВОБОДИЛИ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ!

В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ, строго ПО ПЛАНУ СВО ! ВОТ ПРЯМ ЩАС СИЖУ, ЧИТАЮ ПЛАН СПЕЦОПЕРАЦИИ, ТУТ ПРЯМ ТАК И НАПИСАНО:

НА ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРИКАЗЫВАЮ ОСВОБОДИТЬ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ С ПОМОЩЬЮ АРМИИ КНДР!

ВЫПОЛНЕНО, ЁПТА! План удался !

Путинская многоходовочка, Путин опять всех переиграл !

1. роzzия начала войну
2. Boeing и Airbus перестали поставлять в pоzzию
3. ***** сказало, что это pоzzии на пользу
4. ***** пообещало 1000 отечественных самолётов
5. холуи-чиновники заявили, что обратно в pоzzию Boeing и Airbus не пустят
6. За 3 года pоzzия не выпустила ни одного серийного полностью отечественного самолёта
7. pоzzия попросила США продать ей самолёты Boeing

8.Путин предложил США российские ресурсы, чтобы быстрее закончить войну, которую он сам начал, чтобы не допустить завладения Америкой этих ресурсов. Гениальная геополитическая многоходовочка.

Сразу видно - сверхдержава.

3 года и два месяца назад вперлись в Украину, устроили чудовищную мясорубку, а теперь на 4-ом году трёхдневной СВО всей пропагандой празднуют освобождение Курской области чучхейско-корейскими войсками так, будто Гагарин в космос полетел.
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30.04.2025 09:33 Відповісти
Та не буде нічого на тому параді. Шмаркля засцить.
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30.04.2025 09:52 Відповісти
Дали по рилу
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30.04.2025 08:55 Відповісти
Шото мало БПЛА наши запускают. Раньше в ровень кацапам шли. Наверно кацапі попали в завод какой-то.
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30.04.2025 08:59 Відповісти
Можливо варто прислухатись до думки Касьянова про те, що деякі наші дрони то сміття для заробляння грошей. Ані антидронового захисти, ані ударної сили. Реально працюють лише Люті, але чомусь їх дуже мало в останні тижні. Ще й Зеленський із своїм грьобаним енергетичним перемир'ям.
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30.04.2025 09:05 Відповісти
Дуже інформативне відео з ногами та собакою. Редакції варто соромитись виставляти такі "докази".
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30.04.2025 09:02 Відповісти
і знову як завжди побите скло
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30.04.2025 09:18 Відповісти
Це все, що залишилось від "трьох багатоквартирних будинків, одного приватного будинка та будівлі дитсадка." Ужоснах! )))
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30.04.2025 09:49 Відповісти
Так же там орки розмістились. Законні військові цілі.
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30.04.2025 09:17 Відповісти
Хоч би тваринки не постраждали)
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30.04.2025 09:25 Відповісти
"За його словами прстраждали три людини", без його слів - жодної.
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30.04.2025 09:42 Відповісти
 
 