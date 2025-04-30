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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Рыльск в Курской области РФ. ВИДЕО

Беспилотники атаковали город Рыльск Курской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн.

Он заявил о якобы повреждении трех многоквартирных домов, одного частного дома и здания детсада.

Также, по его словам, пострадали 3 человека.

В Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 34 БпЛА, в том числе 15 - над Курщиной.

В сети также публикуют видео последствий удара.

Также смотрите: Одичалая свинья пытается есть еще живого российского военного. ВИДЕО

Автор: 

россия (95615) Курск (1111) Удары по РФ (283)


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Топ комментарии
+23
Красная площа на 9 мая 2025 року
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30.04.2025 08:52
+8
Дуже інформативне відео з ногами та собакою. Редакції варто соромитись виставляти такі "докази".
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30.04.2025 09:02
+7
Ура ! ОСВОБОДИЛИ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ!

В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ, строго ПО ПЛАНУ СВО ! ВОТ ПРЯМ ЩАС СИЖУ, ЧИТАЮ ПЛАН СПЕЦОПЕРАЦИИ, ТУТ ПРЯМ ТАК И НАПИСАНО:

НА ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРИКАЗЫВАЮ ОСВОБОДИТЬ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ С ПОМОЩЬЮ АРМИИ КНДР!

ВЫПОЛНЕНО, ЁПТА! План удался !

Путинская многоходовочка, Путин опять всех переиграл !

1. роzzия начала войну
2. Boeing и Airbus перестали поставлять в pоzzию
3. ***** сказало, что это pоzzии на пользу
4. ***** пообещало 1000 отечественных самолётов
5. холуи-чиновники заявили, что обратно в pоzzию Boeing и Airbus не пустят
6. За 3 года pоzzия не выпустила ни одного серийного полностью отечественного самолёта
7. pоzzия попросила США продать ей самолёты Boeing

8.Путин предложил США российские ресурсы, чтобы быстрее закончить войну, которую он сам начал, чтобы не допустить завладения Америкой этих ресурсов. Гениальная геополитическая многоходовочка.

Сразу видно - сверхдержава.

3 года и два месяца назад вперлись в Украину, устроили чудовищную мясорубку, а теперь на 4-ом году трёхдневной СВО всей пропагандой празднуют освобождение Курской области чучхейско-корейскими войсками так, будто Гагарин в космос полетел.
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30.04.2025 09:33
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Красная площа на 9 мая 2025 року
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30.04.2025 08:52 Ответить
Ура ! ОСВОБОДИЛИ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ!

В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ, строго ПО ПЛАНУ СВО ! ВОТ ПРЯМ ЩАС СИЖУ, ЧИТАЮ ПЛАН СПЕЦОПЕРАЦИИ, ТУТ ПРЯМ ТАК И НАПИСАНО:

НА ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРИКАЗЫВАЮ ОСВОБОДИТЬ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ С ПОМОЩЬЮ АРМИИ КНДР!

ВЫПОЛНЕНО, ЁПТА! План удался !

Путинская многоходовочка, Путин опять всех переиграл !

1. роzzия начала войну
2. Boeing и Airbus перестали поставлять в pоzzию
3. ***** сказало, что это pоzzии на пользу
4. ***** пообещало 1000 отечественных самолётов
5. холуи-чиновники заявили, что обратно в pоzzию Boeing и Airbus не пустят
6. За 3 года pоzzия не выпустила ни одного серийного полностью отечественного самолёта
7. pоzzия попросила США продать ей самолёты Boeing

8.Путин предложил США российские ресурсы, чтобы быстрее закончить войну, которую он сам начал, чтобы не допустить завладения Америкой этих ресурсов. Гениальная геополитическая многоходовочка.

Сразу видно - сверхдержава.

3 года и два месяца назад вперлись в Украину, устроили чудовищную мясорубку, а теперь на 4-ом году трёхдневной СВО всей пропагандой празднуют освобождение Курской области чучхейско-корейскими войсками так, будто Гагарин в космос полетел.
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30.04.2025 09:33 Ответить
Цели Путина в "СВО":

1. Возродить НАТО;
2. Удвоить длину общей границы с НАТО в Европе;
3. Лишиться всех союзников;
4. Отдать США и ЕС $300+ млрд. 3ВР;
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС;

6. Продавать нефть с огромной скидкой;
7. Получить кризис бюджета;
8. Стать вассалом Китая.

9. Демилитаризовать раисскую армию
10. Ликвидироватьчерноморский флот рсукой *********

11. ******** Сирию.
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30.04.2025 10:36 Ответить
12. Збільшити демографічну яму, приблизно на 650 тис. вбитих та покалічених на війні, що не видно краю.
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30.04.2025 11:34 Ответить
Та не буде нічого на тому параді. Шмаркля засцить.
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30.04.2025 09:52 Ответить
Дали по рилу
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30.04.2025 08:55 Ответить
Шото мало БПЛА наши запускают. Раньше в ровень кацапам шли. Наверно кацапі попали в завод какой-то.
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30.04.2025 08:59 Ответить
Можливо варто прислухатись до думки Касьянова про те, що деякі наші дрони то сміття для заробляння грошей. Ані антидронового захисти, ані ударної сили. Реально працюють лише Люті, але чомусь їх дуже мало в останні тижні. Ще й Зеленський із своїм грьобаним енергетичним перемир'ям.
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30.04.2025 09:05 Ответить
Дуже інформативне відео з ногами та собакою. Редакції варто соромитись виставляти такі "докази".
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30.04.2025 09:02 Ответить
і знову як завжди побите скло
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30.04.2025 09:18 Ответить
Це все, що залишилось від "трьох багатоквартирних будинків, одного приватного будинка та будівлі дитсадка." Ужоснах! )))
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30.04.2025 09:49 Ответить
Так же там орки розмістились. Законні військові цілі.
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30.04.2025 09:17 Ответить
Хоч би тваринки не постраждали)
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30.04.2025 09:25 Ответить
"За його словами прстраждали три людини", без його слів - жодної.
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30.04.2025 09:42 Ответить
 
 