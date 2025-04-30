Дроны атаковали Рыльск в Курской области РФ. ВИДЕО
Беспилотники атаковали город Рыльск Курской области РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн.
Он заявил о якобы повреждении трех многоквартирных домов, одного частного дома и здания детсада.
Также, по его словам, пострадали 3 человека.
В Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 34 БпЛА, в том числе 15 - над Курщиной.
В сети также публикуют видео последствий удара.
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В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ, строго ПО ПЛАНУ СВО ! ВОТ ПРЯМ ЩАС СИЖУ, ЧИТАЮ ПЛАН СПЕЦОПЕРАЦИИ, ТУТ ПРЯМ ТАК И НАПИСАНО:
НА ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРИКАЗЫВАЮ ОСВОБОДИТЬ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ С ПОМОЩЬЮ АРМИИ КНДР!
ВЫПОЛНЕНО, ЁПТА! План удался !
Путинская многоходовочка, Путин опять всех переиграл !
1. роzzия начала войну
2. Boeing и Airbus перестали поставлять в pоzzию
3. ***** сказало, что это pоzzии на пользу
4. ***** пообещало 1000 отечественных самолётов
5. холуи-чиновники заявили, что обратно в pоzzию Boeing и Airbus не пустят
6. За 3 года pоzzия не выпустила ни одного серийного полностью отечественного самолёта
7. pоzzия попросила США продать ей самолёты Boeing
8.Путин предложил США российские ресурсы, чтобы быстрее закончить войну, которую он сам начал, чтобы не допустить завладения Америкой этих ресурсов. Гениальная геополитическая многоходовочка.
Сразу видно - сверхдержава.
3 года и два месяца назад вперлись в Украину, устроили чудовищную мясорубку, а теперь на 4-ом году трёхдневной СВО всей пропагандой празднуют освобождение Курской области чучхейско-корейскими войсками так, будто Гагарин в космос полетел.
1. Возродить НАТО;
2. Удвоить длину общей границы с НАТО в Европе;
3. Лишиться всех союзников;
4. Отдать США и ЕС $300+ млрд. 3ВР;
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС;
6. Продавать нефть с огромной скидкой;
7. Получить кризис бюджета;
8. Стать вассалом Китая.
9. Демилитаризовать раисскую армию
10. Ликвидироватьчерноморский флот рсукой *********
11. ******** Сирию.