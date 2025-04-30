Дроны атаковали Рыльск в Курской области РФ. ВИДЕО

Беспилотники атаковали город Рыльск Курской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн.

Он заявил о якобы повреждении трех многоквартирных домов, одного частного дома и здания детсада.

Также, по его словам, пострадали 3 человека.

В Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 34 БпЛА, в том числе 15 - над Курщиной.

В сети также публикуют видео последствий удара.

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