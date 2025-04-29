РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12269 посетителей онлайн
Новости Видео Животные в зоне боевых действий
10 604 27

Одичавшая свинья пытается съесть еще живого российского военного. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одичавшая свинья в поисках пищи подходит к телу россиянина и начинает его шпоркать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин оказался еще живым и резким движением напугал свинью. В то же время поблизости раздался взрыв, который тоже напугал животное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Две одичавшие свиньи кромсают останки тела российского захватчика. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19295) животные (934) уничтожение (6963) Курск (1110)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Даже дикие свинья помогают украинцам очищать нашу землю от рашистской быдлоты!
показать весь комментарий
29.04.2025 09:43
+25
Шо знов біологічна зброя?!
небензя не спи, скликай оону
показать весь комментарий
29.04.2025 09:47
+22
українська свинка не їсти прийшла.
свинка має час та натхнення, ще живого москалика потискати.
а найкраще, шо б той був кадирівцем!
показать весь комментарий
29.04.2025 09:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даже дикие свинья помогают украинцам очищать нашу землю от рашистской быдлоты!
показать весь комментарий
29.04.2025 09:43 Ответить
українська свинка не їсти прийшла.
свинка має час та натхнення, ще живого москалика потискати.
а найкраще, шо б той був кадирівцем!
показать весь комментарий
29.04.2025 09:45 Ответить
Шо знов біологічна зброя?!
небензя не спи, скликай оону
показать весь комментарий
29.04.2025 09:47 Ответить
куди дивиться Грета ? чому не підготувала кацапа до вживання , тваринка лишилась голодна .
показать весь комментарий
29.04.2025 09:47 Ответить
комарів
вирощених в біолабораторіях
згодували свиням
Тепер свині дуже ********** жерти мацкалів
показать весь комментарий
29.04.2025 09:49 Ответить
невразлива свиня, поруч вибух, а у неї навіть подряпини немає, цікаво це вибух від нас, чи від орків, самі своїх добивають?
показать весь комментарий
29.04.2025 09:49 Ответить
свиня нагодувала такий шар сала на кацапах що то діє як бронежилет
показать весь комментарий
29.04.2025 09:53 Ответить
Побажаємо свинці удачі! ❤️
показать весь комментарий
29.04.2025 09:51 Ответить
Тепер і свині знають, що таке - свіжина !
показать весь комментарий
29.04.2025 09:57 Ответить
Какая смелая свинка и явно умней кацапов...
показать весь комментарий
29.04.2025 09:57 Ответить
"Своих не бросаем". 🤣
показать весь комментарий
29.04.2025 09:59 Ответить
Мля, ледь тваринку не вбили
показать весь комментарий
29.04.2025 10:01 Ответить
Кацапська доля, - припертися в чужу країну що там стати кормом для свиней.
показать весь комментарий
29.04.2025 10:01 Ответить
Канібалізм 🐷
показать весь комментарий
29.04.2025 10:11 Ответить
навіть свиня погидувала таке лайно жерти
показать весь комментарий
29.04.2025 10:51 Ответить
якійсь негідник відганяє свинку скидами,!
показать весь комментарий
29.04.2025 10:53 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2025 10:58 Ответить
Свині дуже розумні. Вона запам"ятала, де кацап додихає, потім повернеться та дожере.
показать весь комментарий
29.04.2025 10:59 Ответить
Нічого страшного. Повернеться за пару годин коли вже тушка кацапа підв'ялиться
показать весь комментарий
29.04.2025 11:03 Ответить
Ця хрюшка, наш таємний викривач для дроноводів ще напівдохлих кідарів.
показать весь комментарий
29.04.2025 11:15 Ответить
Свиня ще потруїтися може тим падлом.
показать весь комментарий
29.04.2025 11:38 Ответить
Бог не выдаст, свинья не...а ну ладно...
показать весь комментарий
29.04.2025 12:16 Ответить
Свинья успела шепнуть ********* на ухо: "Никуда не отползай - я скоро вернусь, мой завтрак!"🐷
показать весь комментарий
29.04.2025 12:48 Ответить
Свині *******, коли їжа пручається.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:26 Ответить
 
 