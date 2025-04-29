Одичавшая свинья пытается съесть еще живого российского военного. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой одичавшая свинья в поисках пищи подходит к телу россиянина и начинает его шпоркать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин оказался еще живым и резким движением напугал свинью. В то же время поблизости раздался взрыв, который тоже напугал животное.
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показать весь комментарий29.04.2025 09:43
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свинка має час та натхнення, ще живого москалика потискати.
а найкраще, шо б той був кадирівцем!
небензя не спи, скликай оону
вирощених в біолабораторіях
згодували свиням
Тепер свині дуже ********** жерти мацкалів