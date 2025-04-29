Одичавшая свинья пытается съесть еще живого российского военного. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одичавшая свинья в поисках пищи подходит к телу россиянина и начинает его шпоркать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин оказался еще живым и резким движением напугал свинью. В то же время поблизости раздался взрыв, который тоже напугал животное.

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