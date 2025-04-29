Здичавіла свиня намагається їсти ще живого російського військового. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому здичавіла свиня у пошуках їжі підходить до тіла росіянина і починає його шпортати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин виявився ще живим і різким рухом налякав свиню. Водночас поблизу пролунав вибух, який теж налякав тварину.
Топ коментарі
+20 Владимир Капарунин
показати весь коментар29.04.2025 09:43
+16 wadpas
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+15 Begemot Pepa
показати весь коментар29.04.2025 09:45
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свинка має час та натхнення, ще живого москалика потискати.
а найкраще, шо б той був кадирівцем!
небензя не спи, скликай оону
вирощених в біолабораторіях
згодували свиням
Тепер свині дуже ********** жерти мацкалів