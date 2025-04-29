Здичавіла свиня намагається їсти ще живого російського військового. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому здичавіла свиня у пошуках їжі підходить до тіла росіянина і починає його шпортати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин виявився ще живим і різким рухом налякав свиню. Водночас поблизу пролунав вибух, який теж налякав тварину.

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