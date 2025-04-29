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Здичавіла свиня намагається їсти ще живого російського військового. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому здичавіла свиня у пошуках їжі підходить до тіла росіянина і починає його шпортати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин виявився ще живим і різким рухом налякав свиню. Водночас поблизу пролунав вибух, який теж налякав тварину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві здичавілі свині шматують рештки тіла російського загарбника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17445) тварини (464) знищення (7276) Курськ (1121)


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Топ коментарі
+20
Даже дикие свинья помогают украинцам очищать нашу землю от рашистской быдлоты!
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29.04.2025 09:43
+16
Шо знов біологічна зброя?!
небензя не спи, скликай оону
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29.04.2025 09:47
+15
українська свинка не їсти прийшла.
свинка має час та натхнення, ще живого москалика потискати.
а найкраще, шо б той був кадирівцем!
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29.04.2025 09:45
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Даже дикие свинья помогают украинцам очищать нашу землю от рашистской быдлоты!
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29.04.2025 09:43 Відповісти
українська свинка не їсти прийшла.
свинка має час та натхнення, ще живого москалика потискати.
а найкраще, шо б той був кадирівцем!
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29.04.2025 09:45 Відповісти
Шо знов біологічна зброя?!
небензя не спи, скликай оону
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29.04.2025 09:47 Відповісти
куди дивиться Грета ? чому не підготувала кацапа до вживання , тваринка лишилась голодна .
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29.04.2025 09:47 Відповісти
комарів
вирощених в біолабораторіях
згодували свиням
Тепер свині дуже ********** жерти мацкалів
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29.04.2025 09:49 Відповісти
невразлива свиня, поруч вибух, а у неї навіть подряпини немає, цікаво це вибух від нас, чи від орків, самі своїх добивають?
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29.04.2025 09:49 Відповісти
свиня нагодувала такий шар сала на кацапах що то діє як бронежилет
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29.04.2025 09:53 Відповісти
Побажаємо свинці удачі! ❤️
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29.04.2025 09:51 Відповісти
Тепер і свині знають, що таке - свіжина !
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29.04.2025 09:57 Відповісти
Какая смелая свинка и явно умней кацапов...
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29.04.2025 09:57 Відповісти
Ті самі свині і наших їдять. Потім вибирають кістки з смердячих куч лайна, щоб хоч щось родинам привезти. Кажуть дикі кабани не їдять трупи і не нападають на поранених. А свійські свині то просто капець. Таких одразу відстрілюють. Є добрі госпідарі які ще спеціально своє свинство пастись випускають.
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29.04.2025 09:59 Відповісти
Повзи проспися, потім поговоримо...
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29.04.2025 10:36 Відповісти
"Своих не бросаем". 🤣
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29.04.2025 09:59 Відповісти
Мля, ледь тваринку не вбили
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29.04.2025 10:01 Відповісти
Кацапська доля, - припертися в чужу країну що там стати кормом для свиней.
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29.04.2025 10:01 Відповісти
Канібалізм 🐷
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29.04.2025 10:11 Відповісти
навіть свиня погидувала таке лайно жерти
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29.04.2025 10:51 Відповісти
якійсь негідник відганяє свинку скидами,!
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29.04.2025 10:53 Відповісти
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29.04.2025 10:58 Відповісти
Свині дуже розумні. Вона запам"ятала, де кацап додихає, потім повернеться та дожере.
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29.04.2025 10:59 Відповісти
Нічого страшного. Повернеться за пару годин коли вже тушка кацапа підв'ялиться
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29.04.2025 11:03 Відповісти
Ця хрюшка, наш таємний викривач для дроноводів ще напівдохлих кідарів.
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29.04.2025 11:15 Відповісти
 
 