Дроны СБУ атаковали Муромский приборостроительный завод, - источники

Дроны Службы безопасности Украины поразили Муромский приборостроительный завод, который обслуживает флот и авиацию российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, в ночь на 30 апреля дроны СБУ ударили по предприятию ВПК России, выпускающему продукцию для ведения войны против Украины.

Муромский приборостроительный завод находится во Владимирской области и специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации России.

Известно о 5 взрывах на территории завода. Предварительно, поражены два здания, в результате чего возник пожар.

Отмечается, что этот завод внесен в санкционные списки ЕС и Украины.

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