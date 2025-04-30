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Дроны СБУ атаковали Муромский приборостроительный завод, - источники

Дроны Службы безопасности Украины поразили Муромский приборостроительный завод, который обслуживает флот и авиацию российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, в ночь на 30 апреля дроны СБУ ударили по предприятию ВПК России, выпускающему продукцию для ведения войны против Украины.

Муромский приборостроительный завод находится во Владимирской области и специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации России.

Дроны СБУ нанесли удар по Муромскому приборостроительному заводу

Известно о 5 взрывах на территории завода. Предварительно, поражены два здания, в результате чего возник пожар.

Отмечается, что этот завод внесен в санкционные списки ЕС и Украины.

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Автор: 

СБУ (19914) Удары по РФ (286)


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Топ комментарии
+7
Добрий вечір ми з України.
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30.04.2025 13:10
+7
"Жирна" ціль... Колись читав брошюрку. Називається "НИГ разгадывает тайны". Це про ІІ Світову, і про те, як військові інженери-артилеристи" "геройськи " розгадували таємниці німецького озброєння. І там один артилерист замріявся: "Вичислить-би завод, на якому німці випускають капсюльні втулки чи детонатори, і вдарить по ньому... І хай потім німці клепають снаряди, скільки-завгодно... Вони у них будуть, тоді, у якості дров...". Саме ТАКИЙ удар наші хлопці сьогодні й нанесли...
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30.04.2025 13:15
+3
Свитан говорит, что надо не 8, а 88 беспилотников посылать. Тогда будет толк.
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30.04.2025 13:13
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Добрий вечір ми з України.
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30.04.2025 13:10 Ответить
Свитан говорит, что надо не 8, а 88 беспилотников посылать. Тогда будет толк.
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30.04.2025 13:13 Ответить
"Жирна" ціль... Колись читав брошюрку. Називається "НИГ разгадывает тайны". Це про ІІ Світову, і про те, як військові інженери-артилеристи" "геройськи " розгадували таємниці німецького озброєння. І там один артилерист замріявся: "Вичислить-би завод, на якому німці випускають капсюльні втулки чи детонатори, і вдарить по ньому... І хай потім німці клепають снаряди, скільки-завгодно... Вони у них будуть, тоді, у якості дров...". Саме ТАКИЙ удар наші хлопці сьогодні й нанесли...
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30.04.2025 13:15 Ответить
удар по проходної і по складу. Обладнання працює далі.
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30.04.2025 13:19 Ответить
Може і працює, але результат виробництва точно погіршився в залежності від того, що саме і скільки саме було на ураженому нашими дронами складі.
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30.04.2025 13:32 Ответить
Пенза..годинниковий завод
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30.04.2025 13:39 Ответить
А до чого тут Пенза?
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30.04.2025 13:42 Ответить
А тобі що-небудь відомо про "засоби запалювання ***********"? Це детонатори... Вони маленькі (порівняно з ************), але без них ніякий ********* не спрацює. Там застосовуються "ініціюючі" ВР. (наприклад, "гримуча ртуть", або "азид свинцю") Вони дуже чутливі до детонаці. ... І якщо вони на складі спрацювали - то кацапам довго прийдеться ті запаси відновлювать...
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30.04.2025 13:26 Ответить
Маловато буде!!!
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30.04.2025 13:27 Ответить
"...А братан мєня встрєчаєт в проходной
Он мєня за опозданіє коріт...
Говоріт, - давай скорєє по одной!
Там, на складє чото бахнуло, горіт..." (с) Ілья Муромєц
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30.04.2025 13:38 Ответить
Це добра новина ,ну а ворог воює з мирними громадянами їм приносить задоволення убивати дітей ,жінок і щоночі тероризувати.
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30.04.2025 14:36 Ответить
 
 