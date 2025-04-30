Дроны СБУ атаковали Муромский приборостроительный завод, - источники
Дроны Службы безопасности Украины поразили Муромский приборостроительный завод, который обслуживает флот и авиацию российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Так, в ночь на 30 апреля дроны СБУ ударили по предприятию ВПК России, выпускающему продукцию для ведения войны против Украины.
Муромский приборостроительный завод находится во Владимирской области и специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации России.
Известно о 5 взрывах на территории завода. Предварительно, поражены два здания, в результате чего возник пожар.
Отмечается, что этот завод внесен в санкционные списки ЕС и Украины.
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