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Новини
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У Сумах збудують чотири підземні школи, а в області – ще сім, – Шмигаль

прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час поїзди на Сумщину

У Сумах планують збудувати чотири "підземні школи", а загалом в межах області їхня кількість сягне одинадцяти.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час поїзди на Сумщину, повідомляє пресслужба уряду.

У самих Сумах він відвідав освітній заклад, де будується підземне сховище.

"Захисна споруда вміщатиме 500 осіб і дасть можливість діткам навчатись очно й у безпеці. На реалізацію цього проекту було виділено близько 117 млн грн з державного та місцевого бюджетів. Завершити будівництво мають до початку наступного навчального року", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що зараз навчання в школі проходить у змішаному форматі, частково онлайн.

Шмигаль також обговорив із головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином можливі механізми спрощення реалізації таких проєктів для невеликих навчальних закладів.

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Як повідомлялося, у Харкові вже відкрили чотири підземних школи. Остання з них розрахована на 1000 учнів, нині у ній вчаться 808 учнів.

Зараз у Салтівському районі Харкова ведуть будівництво ще трьох підземних шкіл.

Автор: 

Сумська область (134) Суми (167) школа (250) Шмигаль Денис (1496) укриття (102) Сумський район (1)


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дешевше та надійніше буде зробити ядерні заряди, щоб кацапи на лавках рівно сиділи

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07.05.2025 14:34 Відповісти
скільки на цьому буде вкрадено грошей ?
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07.05.2025 14:54 Відповісти
На реалізацію цього проекту було виділено близько 117 млн грн Джерело: https://censor.net/n3550889
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07.05.2025 16:11 Відповісти
Це тєма, ЗЕчуваки пиляють бабло на усьому на усьому. Які підземлі школи, якщо існує реальна можливість наступу на Суми і створення нестерпних умов для мешканців? Хто буде ризикувати під постійними обстрілами відпускати дітей до шкіл? Дерибан бюджету по повній.
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07.05.2025 14:57 Відповісти
це ж скільки грошейивкрадуть, які треба на війні, от падлюки! Та краще під Сумами мінували, робили доти, укріплення та окопи, а також тренували солдат
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07.05.2025 14:59 Відповісти
Уроди...
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07.05.2025 15:00 Відповісти
Якщо так далі піде , то школи в Сумах не ************..
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07.05.2025 16:08 Відповісти

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