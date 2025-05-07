У Сумах збудують чотири підземні школи, а в області – ще сім, – Шмигаль

У Сумах планують збудувати чотири "підземні школи", а загалом в межах області їхня кількість сягне одинадцяти.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час поїзди на Сумщину, повідомляє пресслужба уряду.

У самих Сумах він відвідав освітній заклад, де будується підземне сховище.

"Захисна споруда вміщатиме 500 осіб і дасть можливість діткам навчатись очно й у безпеці. На реалізацію цього проекту було виділено близько 117 млн грн з державного та місцевого бюджетів. Завершити будівництво мають до початку наступного навчального року", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що зараз навчання в школі проходить у змішаному форматі, частково онлайн.

Шмигаль також обговорив із головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином можливі механізми спрощення реалізації таких проєктів для невеликих навчальних закладів.

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Як повідомлялося, у Харкові вже відкрили чотири підземних школи. Остання з них розрахована на 1000 учнів, нині у ній вчаться 808 учнів.

Зараз у Салтівському районі Харкова ведуть будівництво ще трьох підземних шкіл.