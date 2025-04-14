Дві третини виділених на шкільні укриття коштів залишилися невикористаними, – Мінфін

У 2023-2024 роках з держбюджету виділили 8,9 мільярда гривень на облаштування укриттів у закладах освіти, однак із цих коштів використано лише 30,3%, або 2,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками наради з представниками Міністерства освіти та науки, присвяченої ефективності використання коштів на облаштування укриттів.

У міністерстві зауважили, що у 2025 році уряд ще додатково спрямував на ці потреби 6,2 млрд гривень. Разом із перехідними залишками загальний ресурс у 2025 році для створення безпечних умов для навчання становить 10,9 млрд гривень.

"Наразі не досягнуто основної мети субвенції – повернення учнів до офлайн-навчання, адже більше 750 тис. учнів досі навчаються віддалено, із них близько 286 тис. дітей продовжують навчання із-за кордону", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою представники МОН під час зустрічі озвучили проблеми, пов’язані з невикористанням коштів субвенції на будівництво укриттів, та наголосили на потребі посилення персональної відповідальності на місцях.

З метою вирішення поточних проблем сторони домовилися удосконалити критерії розподілу коштів субвенції на укриття та посилити вимоги до розпорядників коштів щодо її засвоєння у цьому році, зазначають у Мінфіні.

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Як повідомлялося, у березні Кабмін затвердив Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року. На її реалізацію необхідне фінансування орієнтовно в обсязі 789,3 млрд гривень.