Оккупанты утром нанесли удары по жилому сектору Белопольской громады Сумщины, из-под завалов спасена женщина. ФОТО

Утром 8 мая враг нанес авиаудары по территории Белопольской громады Сумской области. В результате обстрела один жилой дом был полностью разрушен, еще три дома мирных жителей и семь хозяйственных построек получили повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. При обследовании территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи.

В Сумском районе, в результате ночного обстрела, возникли пожары в трех жилых домах. Спасатели работали на месте происшествия с ночи до самого утра. К сожалению, в результате этого события погиб один гражданский человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меры безопасности усилили в Сумах: СБУ проводит проверки





