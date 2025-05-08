Оккупанты утром нанесли удары по жилому сектору Белопольской громады Сумщины, из-под завалов спасена женщина. ФОТО
Утром 8 мая враг нанес авиаудары по территории Белопольской громады Сумской области. В результате обстрела один жилой дом был полностью разрушен, еще три дома мирных жителей и семь хозяйственных построек получили повреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. При обследовании территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи.
В Сумском районе, в результате ночного обстрела, возникли пожары в трех жилых домах. Спасатели работали на месте происшествия с ночи до самого утра. К сожалению, в результате этого события погиб один гражданский человек.
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Vasyl Ivanyk
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ALEX SUROVV #593022
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