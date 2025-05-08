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Оккупанты утром нанесли удары по жилому сектору Белопольской громады Сумщины, из-под завалов спасена женщина. ФОТО

Утром 8 мая враг нанес авиаудары по территории Белопольской громады Сумской области. В результате обстрела один жилой дом был полностью разрушен, еще три дома мирных жителей и семь хозяйственных построек получили повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. При обследовании территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи.

В Сумском районе, в результате ночного обстрела, возникли пожары в трех жилых домах. Спасатели работали на месте происшествия с ночи до самого утра. К сожалению, в результате этого события погиб один гражданский человек.

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Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстрел (27379) Сумская область (3175) КАБ (367) Сумский район (201) Белополье (4)


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А , де ж пуйловське ,,перемир'я" ?
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08.05.2025 09:55 Ответить
Ну у ***** пєрєміріє є. По моцкві зараз нічого не летить. А ваше пєрєміріє не знаю де. Щось ви не про те домовились
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08.05.2025 10:16 Ответить
Це ж зелене переміріє?
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08.05.2025 09:56 Ответить
Але ж пєрєміріє триває, так же ж?
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08.05.2025 10:09 Ответить
Те, що ***** не дотримуватиметься оголошеного ним мораторія на атаки України - було відомо давно. І в цій темі мене цікавить - а чого зранку нема інф, як падають українські обломкі на скупчення живої сили та техніки касапів в глибині боліт, на їхні заводи?
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08.05.2025 10:44 Ответить
Завгоспа ще не звільнили.
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08.05.2025 11:02 Ответить
 
 