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Новости Фото Обстрелы приграничья Сумщины
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Россияне сбросили 8 КАБов на село Речки в Сумской области: погибла женщина, мужчина получил ранения, есть разрушения. ФОТОрепортаж

В результате авиаударов по селу Речки Сумской области 8 мая погибла женщина в собственном доме и травмирован охранник местного предприятия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прокуратуру Сумщины.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 8 мая 2025 года в вечерние время враг сбросил, по предварительным данным, 8 корректируемых авиационных бомб на Речковскую громаду Сумского района.

Только утром 9 мая на территории одного из домохозяйств обнаружили тело 63-летней женщины без признаков жизни.

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По данным Кордон.Медиа, также травмирован охранник местного предприятия, который был на ночном дежурстве.

Кроме школы и складов, повреждены около 10 частных домов и здание сельсовета.

Обстрел села Речки в Сумской области 8 мая
Обстрел села Речки в Сумской области 8 мая
Обстрел села Речки в Сумской области 8 мая
Обстрел села Речки в Сумской области 8 мая
Обстрел села Речки в Сумской области 8 мая
Обстрел села Речки в Сумской области 8 мая

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Автор: 

Сумская область (3178) КАБ (369) Сумский район (204) Речки (1)


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Зеленський, де обіцяні тобою наші КАБи?
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09.05.2025 14:32 Ответить
Так Піськов же ж сказав шо перемирʼя! Невже збрехав?
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09.05.2025 14:35 Ответить
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09.05.2025 14:43 Ответить
 
 