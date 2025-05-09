Россия нанесла 80 ударов по Сумской области за сутки: есть жертвы и разрушения
В течение суток с утра 8 до утра 9 мая российские войска совершили 80 атак по Сумской области.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Ударам подвергся 21 населенный пункт в 10 громадах, больше всего - в Сумском и Шосткинском районах.
Среди средств поражения россияне использовали управляемые авиационные бомбы (КАБ), FPV-дроны, ВОГи с БПЛА, а также нанесли два ракетных удара по Глуховской громаде. В результате обстрелов ранены по меньшей мере два человека, еще одна женщина погибла в Николаевской громаде. Под завалами в Шалигино обнаружили тело местного жителя.
Повреждены и разрушены десятки частных домов в громадах области, больше всего - в Новослободской, Глуховской, Юнаковской, Середино-Будской и Свесской. За сутки из приграничных районов эвакуировали 186 жителей.
Воздушная тревога в области продолжалась более 14 часов.
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А ми просто повинні вдарити по масковії та кривавій площі, да так, щоб кацапи зрозуміли, хто у цьому Світі є господар!