Россия нанесла 80 ударов по Сумской области за сутки: есть жертвы и разрушения

В течение суток с утра 8 до утра 9 мая российские войска совершили 80 атак по Сумской области.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Ударам подвергся 21 населенный пункт в 10 громадах, больше всего - в Сумском и Шосткинском районах.

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Среди средств поражения россияне использовали управляемые авиационные бомбы (КАБ), FPV-дроны, ВОГи с БПЛА, а также нанесли два ракетных удара по Глуховской громаде. В результате обстрелов ранены по меньшей мере два человека, еще одна женщина погибла в Николаевской громаде. Под завалами в Шалигино обнаружили тело местного жителя.

Повреждены и разрушены десятки частных домов в громадах области, больше всего - в Новослободской, Глуховской, Юнаковской, Середино-Будской и Свесской. За сутки из приграничных районов эвакуировали 186 жителей.

Воздушная тревога в области продолжалась более 14 часов.

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