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Новости Обстрелы Сумщины
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Россия нанесла 80 ударов по Сумской области за сутки: есть жертвы и разрушения

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

В течение суток с утра 8 до утра 9 мая российские войска совершили 80 атак по Сумской области.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Ударам подвергся 21 населенный пункт в 10 громадах, больше всего - в Сумском и Шосткинском районах.

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Среди средств поражения россияне использовали управляемые авиационные бомбы (КАБ), FPV-дроны, ВОГи с БПЛА, а также нанесли два ракетных удара по Глуховской громаде. В результате обстрелов ранены по меньшей мере два человека, еще одна женщина погибла в Николаевской громаде. Под завалами в Шалигино обнаружили тело местного жителя.

Повреждены и разрушены десятки частных домов в громадах области, больше всего - в Новослободской, Глуховской, Юнаковской, Середино-Будской и Свесской. За сутки из приграничных районов эвакуировали 186 жителей.

Воздушная тревога в области продолжалась более 14 часов.

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а у зеленого гівнюка переміріе
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09.05.2025 11:08 Ответить
Русняцьке победобесіє з "перемир'ям" в дії за законами рузького міра!
А ми просто повинні вдарити по масковії та кривавій площі, да так, щоб кацапи зрозуміли, хто у цьому Світі є господар!
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09.05.2025 11:10 Ответить
Та ніхто бити по кацапії не буде! Ви що, ще не зрозуміли, що за балабольством янклоха, реальних дій і ударів не буде! 🤬
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09.05.2025 11:14 Ответить
А у Оманських осіб, з Печерського пагорбу, німе мовчання на СТАВЦІ, бо ****** наказав їм, не рипатися, у нього побєдобєсіє з 8 по 10травня!
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09.05.2025 11:24 Ответить
Ось таке воно путінське перемиря ,зате в москві все спокійно ,кацапу не можна вірити.
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09.05.2025 11:27 Ответить
 
 