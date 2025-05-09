Росія завдала 80 ударів по Сумщині за добу: є жертви та руйнування
Протягом доби з ранку 8 до ранку 9 травня російські війська здійснили 80 атак по Сумській області.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Ударів зазнали 21 населений пункт у 10 громадах, найбільше - в Сумському та Шосткинському районах.
Серед засобів ураження росіяни використовували керовані авіаційні бомби (КАБ), FPV-дрони, ВОГи з БПЛА, а також завдали два ракетні удари по Глухівській громаді. Унаслідок обстрілів поранені щонайменше двоє людей, ще одна жінка загинула в Миколаївській громаді. Під завалами в Шалигиному виявили тіло місцевого мешканця.
Пошкоджено й зруйновано десятки приватних будинків у громадах області, найбільше - у Новослобідській, Глухівській, Юнаківській, Середино-Будській та Свеській. За добу з прикордонних районів евакуювали 186 мешканців.
Повітряна тривога в області тривала понад 14 годин.
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А ми просто повинні вдарити по масковії та кривавій площі, да так, щоб кацапи зрозуміли, хто у цьому Світі є господар!