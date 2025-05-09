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Новини Обстріли Сумщини
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Росія завдала 80 ударів по Сумщині за добу: є жертви та руйнування

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

Протягом доби з ранку 8 до ранку 9 травня російські війська здійснили 80 атак по Сумській області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Ударів зазнали 21 населений пункт у 10 громадах, найбільше - в Сумському та Шосткинському районах.

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Серед засобів ураження росіяни використовували керовані авіаційні бомби (КАБ), FPV-дрони, ВОГи з БПЛА, а також завдали два ракетні удари по Глухівській громаді. Унаслідок обстрілів поранені щонайменше двоє людей, ще одна жінка загинула в Миколаївській громаді. Під завалами в Шалигиному виявили тіло місцевого мешканця.

Пошкоджено й зруйновано десятки приватних будинків у громадах області, найбільше - у Новослобідській, Глухівській, Юнаківській, Середино-Будській та Свеській. За добу з прикордонних районів евакуювали 186 мешканців.

Повітряна тривога в області тривала понад 14 годин.

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Автор: 

обстріл (28725) Сумська область (3728)


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а у зеленого гівнюка переміріе
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09.05.2025 11:08 Відповісти
Русняцьке победобесіє з "перемир'ям" в дії за законами рузького міра!
А ми просто повинні вдарити по масковії та кривавій площі, да так, щоб кацапи зрозуміли, хто у цьому Світі є господар!
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09.05.2025 11:10 Відповісти
Та ніхто бити по кацапії не буде! Ви що, ще не зрозуміли, що за балабольством янклоха, реальних дій і ударів не буде! 🤬
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09.05.2025 11:14 Відповісти
А у Оманських осіб, з Печерського пагорбу, німе мовчання на СТАВЦІ, бо ****** наказав їм, не рипатися, у нього побєдобєсіє з 8 по 10травня!
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09.05.2025 11:24 Відповісти
Ось таке воно путінське перемиря ,зате в москві все спокійно ,кацапу не можна вірити.
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09.05.2025 11:27 Відповісти
 
 