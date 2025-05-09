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Новини Відео Удари РФ по Херсону
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Двоє херсонців влаштували посиденьки на залишках балкона зруйнованої квартири на третьому поверсі багатоповерхівки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє херсонців влаштували посиденьки на залишках балкона, зруйнованої російським обстрілом квартири.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, квартира розташована  на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Чоловіки винесли туди стіл та два стільці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки вечірнього обстрілу Херсону: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28717) Херсон (3383) Херсонська область (5798) Херсонський район (297)


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Топ коментарі
+18
Це символіка для розумних. Дурні цього не зрозуміють.
Це як лелеки біля свого зруйнованого гнізда...
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09.05.2025 09:31
+10
Ви насправді не розумієте про що цн відео? Тоді Вам на росію
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09.05.2025 09:25
+10
До поки влада буде сцяти по ногаг,в той час коли в Мордорі парад,то так і буде.Там законні військові цілі пезперешкодно святкують.Це війна чи договорняк?
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09.05.2025 09:25
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До поки влада буде сцяти по ногаг,в той час коли в Мордорі парад,то так і буде.Там законні військові цілі пезперешкодно святкують.Це війна чи договорняк?
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09.05.2025 09:25 Відповісти
Не знаю. Питайте у влади
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09.05.2025 09:27 Відповісти
Русня б пишалась: такой народ нє сломать, побєда будєт за намі, как і 80 лєт назад.
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09.05.2025 09:27 Відповісти
Русні пофіг
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09.05.2025 09:29 Відповісти
Ні. Їм пече, що ми попри всі обстріли досі не гепнулись перед ними на чотири кістки, як це точно зроблять європейці.
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09.05.2025 09:42 Відповісти
Далеко не пофіг . Якраз такі картинки їх добряче бісять . Вони щиро вважають що вся Україна цілодобово має сидіти в бомбосховищах , а тут - таке !!
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09.05.2025 10:31 Відповісти
Це символіка для розумних. Дурні цього не зрозуміють.
Це як лелеки біля свого зруйнованого гнізда...
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09.05.2025 09:31 Відповісти
Це не символіка, а безвихідь. Всі все розуміють. Може ще романтика війни у когось в дупі і грає, але не у дорослих людей
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09.05.2025 09:34 Відповісти
Точно. Два лелеки бухають бiля гнiзда
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09.05.2025 09:34 Відповісти
Ну хоч так - і попали в таблоїди
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09.05.2025 09:24 Відповісти
Сумно…,тримайтеся!
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09.05.2025 09:25 Відповісти
Ви насправді не розумієте про що цн відео? Тоді Вам на росію
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09.05.2025 09:25 Відповісти
Розуміємо. Що люди лишилися майна і частково житла і тепер сам на сам зі своїми проблемами. Зніміть рожеві окуляри
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09.05.2025 09:40 Відповісти
Сподіваюсь, що мешканці квартири не постраждали
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09.05.2025 09:46 Відповісти
Я б волів бачити як мацквічі сидять так на своїх балконах в обдєлокамєнній.
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09.05.2025 09:28 Відповісти
Цьому відео десь тиждень.
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09.05.2025 09:33 Відповісти
Ще була фотка зруйнованої багатоповерхівки у Бородянці, де якимсь дивом на стіні залишилась шафка з керамічним півником
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09.05.2025 09:42 Відповісти
Сумно. А голосували то, за зєлєнскова, шобы поржать
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09.05.2025 09:44 Відповісти
При Порошенко Чонгар охороняло декілька бригад. І все було заміновано. Твій Зедибілєнскій це все прибрав перед вторгненням - як результат окупація Херсону і Маріуполя.
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09.05.2025 10:05 Відповісти
"Не мати ким і чим захистити" і "розмінувати, відвести озброєні, боєздатні бригади, демонтувати фортифікації, збудовані попередниками", це кардинально різні речі.
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09.05.2025 10:29 Відповісти
Один з багатьох прикладів злочинної діяльності під час війни.

"Міністерство оборони України визнало, що у 2019 році повністю ліквідувало військову частину А0229 - це танковий батальйон Десантно-Штурмових військ, який був розташований у районі Овруча Житомирської області.
Військова частина А0229 була розформована відповідно до директиви міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13.09.2019 року", - зазначено у відповіді Міноборони на депутатський запит Ар'єва...

Депутат наголосив, що це була єдина серйозна військова частина, розташована неподалік траси, якою у лютому 2022 йшли окупанти.

"Відповідне розпорядження міністра оборони Загороднюка і начальника Генштабу Хомчака було підписане 13 вересня 2019 року, себто через кілька місяців після інавгурації Зеленського. Такі питання без верховного головнокомандувача не вирішуються", прокоментував Ар'єв."
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09.05.2025 10:34 Відповісти
🥺😢😠
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09.05.2025 10:47 Відповісти
Це буденне життя прифронтового міста.
Якщо Вам пощастило жити десь трохи далі, від цього безперервного жаху, то краще помовчіть.
Це дійсно важко зрозуміти тим, хто в тилу, де може й прилітає, але не щогодини. Тому не засуджуйте їхні коменти. Адже ворог у нас один.
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09.05.2025 09:46 Відповісти

"руzzкій воєнний карабль, іді на х@й" по-херсонськи..
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09.05.2025 09:47 Відповісти
Це такі реалії життя.
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09.05.2025 10:18 Відповісти
Рюзкє, краще помовч...
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09.05.2025 11:03 Відповісти
 
 