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Двоє херсонців влаштували посиденьки на залишках балкона зруйнованої квартири на третьому поверсі багатоповерхівки. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє херсонців влаштували посиденьки на залишках балкона, зруйнованої російським обстрілом квартири.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, квартира розташована на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Чоловіки винесли туди стіл та два стільці.
Топ коментарі
+18 Oresta Bartka
показати весь коментар09.05.2025 09:31
+10 Ирина Коробова
показати весь коментар09.05.2025 09:25
+10 Elen #603665
показати весь коментар09.05.2025 09:25
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Це як лелеки біля свого зруйнованого гнізда...
"Міністерство оборони України визнало, що у 2019 році повністю ліквідувало військову частину А0229 - це танковий батальйон Десантно-Штурмових військ, який був розташований у районі Овруча Житомирської області.
Військова частина А0229 була розформована відповідно до директиви міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13.09.2019 року", - зазначено у відповіді Міноборони на депутатський запит Ар'єва...
Депутат наголосив, що це була єдина серйозна військова частина, розташована неподалік траси, якою у лютому 2022 йшли окупанти.
"Відповідне розпорядження міністра оборони Загороднюка і начальника Генштабу Хомчака було підписане 13 вересня 2019 року, себто через кілька місяців після інавгурації Зеленського. Такі питання без верховного головнокомандувача не вирішуються", прокоментував Ар'єв."
Якщо Вам пощастило жити десь трохи далі, від цього безперервного жаху, то краще помовчіть.
Це дійсно важко зрозуміти тим, хто в тилу, де може й прилітає, але не щогодини. Тому не засуджуйте їхні коменти. Адже ворог у нас один.
"руzzкій воєнний карабль, іді на х@й" по-херсонськи..