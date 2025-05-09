Двоє херсонців влаштували посиденьки на залишках балкона зруйнованої квартири на третьому поверсі багатоповерхівки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє херсонців влаштували посиденьки на залишках балкона, зруйнованої російським обстрілом квартири.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, квартира розташована на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Чоловіки винесли туди стіл та два стільці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки вечірнього обстрілу Херсону: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений. ФОТОрепортаж