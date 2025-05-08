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Новини Фото Удари РФ по Херсону
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Наслідки вечірнього обстрілу Херсону: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений. ФОТОрепортаж

Ввечері 7 травня окупаційна армія РФ знову атакувала Корабельний район Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській МВА.

Внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських терористів пошкоджено дах та вікна багатоквартирних будинків.

"Є постраждалий. Його ушпиталено у важкому стані", - зазначили у МВА.

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Херсон
Херсон
Херсон
Херсон

Автор: 

обстріл (28700) Херсон (3381) Херсонська область (5795) Херсонський район (295)


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