Наслідки вечірнього обстрілу Херсону: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений. ФОТОрепортаж
Ввечері 7 травня окупаційна армія РФ знову атакувала Корабельний район Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській МВА.
Внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських терористів пошкоджено дах та вікна багатоквартирних будинків.
"Є постраждалий. Його ушпиталено у важкому стані", - зазначили у МВА.
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