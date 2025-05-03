Рашисти атакували дроном центр Херсона: одна людина загинула, ще дві – зазнали поранень
Ввечері суботи, 3 травня, російські загарбники атакували дроном центр міста Херсон. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
Про це в телеграм повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо - одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", - написав Прокудін.
Посадовець закликав мешканців міста найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки там спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників.
"Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!", - додав він.
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