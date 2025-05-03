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Новини Атаки дронів у Херсоні
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Рашисти атакували дроном центр Херсона: одна людина загинула, ще дві – зазнали поранень

ворожий дрон атакував Херсон

Ввечері суботи, 3 травня, російські загарбники атакували дроном центр міста Херсон. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Про це в телеграм повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо - одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", - написав Прокудін.

Посадовець закликав мешканців міста найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки там спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників.

"Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!", - додав він.

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Автор: 

Херсон (3377) атака (347) дрони (4751) Херсонська область (5786) Херсонський район (289)


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Де удари по ростову, краснодиру у відповідь?
Досі білі пальтечка носимо?
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03.05.2025 19:35 Відповісти
ну ось, а ми не добили пілотів (які дубасили нас КАБами) та суховантаж під новоросійськом. дартаньяни блд.
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03.05.2025 19:48 Відповісти
Головне МОСКВУ НЕ АТАКУЙТЕ - а те що нас убивають - та уже рутина, нас же можна да? Ніхто і ні почухається ні ООН ні НАТО ніхто на планеті
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03.05.2025 19:53 Відповісти
 
 