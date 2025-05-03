Рашисти атакували дроном центр Херсона: одна людина загинула, ще дві – зазнали поранень

Ввечері суботи, 3 травня, російські загарбники атакували дроном центр міста Херсон. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Про це в телеграм повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо - одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", - написав Прокудін.

Посадовець закликав мешканців міста найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки там спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників.

"Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!", - додав він.

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