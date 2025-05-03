Чотири людини поранені внаслідок ворожих атак на Херсон та Антонівку

Російська окупаційна армія сьогодні вранці, 3 травня, вдарила з артилерії по Антонівці, а вдень атакувала з безпілотника Херсон, унаслідок чого поранені четверо людей.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, унаслідок обстрілу Антонівки постраждала 74-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення грудної клітки та стегон. Її шпиталізували, медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Антонівки постраждав ще один мирний житель.

"До лікарні з мінно-вибуховою травмою доправили 67-річного чоловіка. Наразі медики проводять додаткові обстеження та надають йому всю необхідну допомогу", - розповіли в ОВА.

Також читайте: Наслідки російських обстрілів Херсонщини: дві людини загинули та двох поранено

Крім того, вдень армія РФ знову атакувала Херсон з БпЛА.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з дрона у Центральному районі постраждали двоє людей. Жінки 55 та 83 років дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення. Бригада "екстренки" доправила потерпілих до лікарні у стані середньої тяжкості.

Читайте: Намагався винести з подвір’я російський дрон з вибухівкою: чоловік загинув на Херсонщині (уточнено)