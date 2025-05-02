Намагався винести з подвір’я російський дрон з вибухівкою: чоловік загинув на Херсонщині (уточнено)
Цивільний житель Бериславського району Херсонської області загинув, бо спробував винести з подвір'я російський безпілотник. Вибухівка здетонувала у нього в руках.
Про це в телеграм повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"У полі поблизу села Саблуківка 47-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він зазнав важких поранень і, на жаль, помер дорогою до лікарні", - розповів посадовець.
Уточнено
Пізніше Прокудін уточнив, що трагедія в Саблуківці сталася через падіння російського дрона з вибухівкою у двір приватного будинку. Виявилося, що 47-річний господар спробував винести його за межі подвір’я, однак той здетонував у нього в руках.
Він закликав не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх. Мешканців просять одразу повідомляти про такі знахідки рятувальників або поліцію.
Будь ласка, зачекайте...
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