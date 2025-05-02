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Новини Підрив на міні
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Намагався винести з подвір’я російський дрон з вибухівкою: чоловік загинув на Херсонщині (уточнено)

На Херсонщині загинув чоловік через підрив на міні

Цивільний житель Бериславського району Херсонської області загинув, бо спробував винести з подвір'я російський безпілотник. Вибухівка здетонувала у нього в руках. 

Про це в телеграм повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"У полі поблизу села Саблуківка 47-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він зазнав важких поранень і, на жаль, помер дорогою до лікарні", - розповів посадовець.

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Уточнено

Пізніше Прокудін уточнив, що трагедія в Саблуківці сталася через падіння російського дрона з вибухівкою у двір приватного будинку. Виявилося, що 47-річний господар спробував винести його за межі подвір’я, однак той здетонував у нього в руках.

Він закликав не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх. Мешканців просять одразу повідомляти про такі знахідки рятувальників або поліцію.

Автор: 

міна (355) Херсонська область (5781) Бериславський район (71) Саблуківка (1)


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02.05.2025 22:46 Відповісти
 
 