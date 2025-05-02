Пытался вынести со двора российский дрон со взрывчаткой: мужчина погиб на Херсонщине (уточнено)

Гражданский житель Бериславского района Херсонской области погиб, потому что попытался вынести со двора российский беспилотник. Взрывчатка сдетонировала у него в руках.

Об этом в телеграм сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"В поле вблизи села Саблуковка 47-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Он получил тяжелые ранения и, к сожалению, умер по дороге в больницу", - рассказал чиновник.

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Позже Прокудин уточнил, что трагедия в Саблуковке произошла из-за падения российского дрона со взрывчаткой во двор частного дома. Оказалось, что 47-летний хозяин попытался вынести его за пределы подворья, однако тот сдетонировал у него в руках.

Он призвал не приближаться к подозрительным предметам и не прикасаться к ним. Жителей просят сразу сообщать о таких находках спасателям или полиции.