РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10232 посетителя онлайн
Новости Фото Подрыв на мине
590 1

Трактор с гуманитарным грузом подорвался на мине на Херсонщине. ФОТОрепортаж

В Херсонской области трактор, которым везли гуманитарный груз, наехал на российские мины, повреждено транспортное средство.

Об этом рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на днях в Тягинской громаде работник отправился в Бургунку с гуманитарным грузом: хлеб, вода, гигиена. Чтобы избежать российских дронов ехал, когда уже стемнело.

На развилке трактор наткнулся на российские "лепестки". Из-за детонации повреждено транспортное средство и прицеп, водитель не пострадал.

Также читайте: Фермер подорвался на взрывчатке в поле на Херсонщине: мужчина госпитализирован с тяжелыми ранениями

Трактор с гуманитарной помощью наехал на мину

"И даже несмотря на это важный для населения гуманитарный груз удалось доставить. Это - реальность ежедневной работы в прифронтовых селах Херсонщины. Спасибо работнику за смелость!" - добавил председатель ОВА.

Трактор с гуманитарной помощью наехал на мину
Трактор с гуманитарной помощью наехал на мину

Автор: 

мина (290) Херсонская область (4792)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Богу шо тракторіст цілий.
показать весь комментарий
02.05.2025 16:11 Ответить
 
 