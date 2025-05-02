Трактор с гуманитарным грузом подорвался на мине на Херсонщине. ФОТОрепортаж

В Херсонской области трактор, которым везли гуманитарный груз, наехал на российские мины, повреждено транспортное средство.

Об этом рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на днях в Тягинской громаде работник отправился в Бургунку с гуманитарным грузом: хлеб, вода, гигиена. Чтобы избежать российских дронов ехал, когда уже стемнело.

На развилке трактор наткнулся на российские "лепестки". Из-за детонации повреждено транспортное средство и прицеп, водитель не пострадал.

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"И даже несмотря на это важный для населения гуманитарный груз удалось доставить. Это - реальность ежедневной работы в прифронтовых селах Херсонщины. Спасибо работнику за смелость!" - добавил председатель ОВА.



