Фермер подорвался на взрывчатке в поле на Херсонщине: мужчина госпитализирован с тяжелыми ранениями

В Херсонской области в результате подрыва на взрывоопасном устройстве травмировался местный фермер.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в поле вблизи села Андреевка, входящего в состав Калиновской громады.

Пострадавший - мужчина 1979 года рождения. В результате взрыва он получил осколочные ранения руки, ноги и глаз. Пострадавшего со взрывной травмой срочно доставили в больницу.

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