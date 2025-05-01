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Новости Подрыв на мине
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Фермер подорвался на взрывчатке в поле на Херсонщине: мужчина госпитализирован с тяжелыми ранениями

минирование, мина, мины

В Херсонской области в результате подрыва на взрывоопасном устройстве травмировался местный фермер.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в поле вблизи села Андреевка, входящего в состав Калиновской громады.

Пострадавший - мужчина 1979 года рождения. В результате взрыва он получил осколочные ранения руки, ноги и глаз. Пострадавшего со взрывной травмой срочно доставили в больницу.

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Автор: 

мина (287) Херсонская область (4789)


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