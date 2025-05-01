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Фермер подорвался на взрывчатке в поле на Херсонщине: мужчина госпитализирован с тяжелыми ранениями
В Херсонской области в результате подрыва на взрывоопасном устройстве травмировался местный фермер.
Об этом сообщает Херсонская ОВА в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в поле вблизи села Андреевка, входящего в состав Калиновской громады.
Пострадавший - мужчина 1979 года рождения. В результате взрыва он получил осколочные ранения руки, ноги и глаз. Пострадавшего со взрывной травмой срочно доставили в больницу.
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