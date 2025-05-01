Фермер підірвався на вибухівці в полі на Херсонщині: чоловік госпіталізований із тяжкими пораненнями

У Херсонській області внаслідок підриву на вибухонебезпечному пристрої травмувався місцевий фермер.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в полі поблизу села Андріївка, що входить до складу Калинівської громади.

Постраждалий - чоловік 1979 року народження. Унаслідок вибуху він отримав уламкові поранення руки, ноги та очей. Потерпілого з вибуховою травмою терміново доправили до лікарні.

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