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Новини Підрив на міні
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Фермер підірвався на вибухівці в полі на Херсонщині: чоловік госпіталізований із тяжкими пораненнями

мінування,міна,міни

У Херсонській області внаслідок підриву на вибухонебезпечному пристрої травмувався місцевий фермер.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в полі поблизу села Андріївка, що входить до складу Калинівської громади.

Постраждалий - чоловік 1979 року народження. Унаслідок вибуху він отримав уламкові поранення руки, ноги та очей. Потерпілого з вибуховою травмою терміново доправили до лікарні. 

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Автор: 

міна (352) Херсонська область (5776)


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