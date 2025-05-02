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Трактор із гуманітарним вантажем підірвався на міні на Херсонщині. ФОТОрепортаж
У Херсонській області трактор, яким везли гуманітарний вантаж, наїхав на російські міни, пошкоджено транспортний засіб.
Про це розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, днями у Тягинській громаді працівник вирушив до Бургунки з гуманітарним вантажем: хліб, вода, гігієна. Щоб уникнути російських дронів їхав, коли вже стемніло.
На розвилці трактор натрапив на російські "лєпєсткі". Через детонацію пошкоджено транспортний засіб та причіп, водій не постраждав.
"І навіть попри це важливий для населення гуманітарний вантаж вдалося доставити. Це – реальність щоденної роботи в прифронтових селах Херсонщини. Дякую працівнику за сміливість!" - додав голова ОВА.
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Павел65
показати весь коментар02.05.2025 16:11 Відповісти Мені подобається 1
Yevhen B
показати весь коментар02.05.2025 17:40 Відповісти Мені подобається 0
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