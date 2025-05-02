Трактор із гуманітарним вантажем підірвався на міні на Херсонщині. ФОТОрепортаж

У Херсонській області трактор, яким везли гуманітарний вантаж, наїхав на російські міни, пошкоджено транспортний засіб.

Про це розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, днями у Тягинській громаді працівник вирушив до Бургунки з гуманітарним вантажем: хліб, вода, гігієна. Щоб уникнути російських дронів їхав, коли вже стемніло.

На розвилці трактор натрапив на російські "лєпєсткі". Через детонацію пошкоджено транспортний засіб та причіп, водій не постраждав.

Також читайте: Фермер підірвався на вибухівці в полі на Херсонщині: чоловік госпіталізований із тяжкими пораненнями

"І навіть попри це важливий для населення гуманітарний вантаж вдалося доставити. Це – реальність щоденної роботи в прифронтових селах Херсонщини. Дякую працівнику за сміливість!" - додав голова ОВА.



