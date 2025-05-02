УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11017 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підрив на міні
736 2

Трактор із гуманітарним вантажем підірвався на міні на Херсонщині. ФОТОрепортаж

У Херсонській області трактор, яким везли гуманітарний вантаж, наїхав на російські міни, пошкоджено транспортний засіб.

Про це розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, днями у Тягинській громаді працівник вирушив до Бургунки з гуманітарним вантажем: хліб, вода, гігієна. Щоб уникнути російських дронів їхав, коли вже стемніло.

На розвилці трактор натрапив на російські "лєпєсткі". Через детонацію пошкоджено транспортний засіб та причіп, водій не постраждав.

Також читайте: Фермер підірвався на вибухівці в полі на Херсонщині: чоловік госпіталізований із тяжкими пораненнями

Трактор із гумдопомогою наїхав на міну

"І навіть попри це важливий для населення гуманітарний вантаж вдалося доставити. Це – реальність щоденної роботи в прифронтових селах Херсонщини. Дякую працівнику за сміливість!" - додав голова ОВА.

Трактор із гумдопомогою наїхав на міну
Трактор із гумдопомогою наїхав на міну

Автор: 

міна (355) Херсонська область (5781)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Богу шо тракторіст цілий.
показати весь коментар
02.05.2025 16:11 Відповісти
Якась протипіхотна - під протитанкової з трактора б лишилася груда залізяк
показати весь коментар
02.05.2025 17:40 Відповісти
 
 